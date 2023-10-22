Afrodisia macerası tamamlandı

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği “Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2023” iki gün boyunca geçilen etapların ardından tamamlandı. Rallide Göksel Macila-Buğra Tabak, Raidde İbrahim Gökpınar-Fırat Gümüş ikilisi yarışı kazanmayı başardı.

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği sezonun en büyük Offroad yarışı “Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2023”, 21-22 Ekim 2023 tarihleri arasında geçilen etapların ardından tamamlandı. Ralli ve Raid kategorileri olmak üzere toplam 27 ekibin start aldığı, 24 ekibin finişe ulaşabildiği organizasyonda ekipler ilk gün Balıkesir, Meriç ve Aslanköy bölgelerinde, ikinci gün ise Serdarlı bölgesinde toplam 5 uzun etap geçtiler. Format gereği güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında aldıkları yol notlarna göre yarıştıkları organizasyonda Ralli kategorisi kapalı etaplarda zamana karşı, Raid kategorisi ise verilen hız ortalamasına göre ideal zamanda etapları tamamlamaya çalıştılar.

Rallide Macila-Tabak, Raidde Gökpınar-Gümüş ikilisi zirvede

Ersoy Construction, Cyprus Marble, Arseven Construction, Baştaşlar İnşaat, Macila Autos, Sun Rent a Car, Stormax, Serkan Bolçocuk ve Avese Reklam’ın katkılarıyla organize edilen ve sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun yaptığı yarışın sonunda ralli kategorisini Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi kazanmayı başardı. Geçilen 5 etabın 4’ünde en iyi dereceyi elde eden ikiliyi Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi takip etti. Yarışın üçüncüsü ise Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi oldu. Bu 3 ekip aynı zamanda T4 sınıfının podyumunu da oluşturdu. Raid kategorisinde ilk günün ilk iki sırasında olan ekipler yer değiştirdi ve İbrahim Gökpınar-Fırat Gümüş ikilisi rakiplerini geride bırakarak zafere ulaşmayı başardı. Yarışın ikincisi Mustafa Dedeoğlu-Yüksel Güneş ikilisi oldu. Raid kategorisinin üçüncüsü Devrim Dedeoğlu-Yücel Güneş ikilisi oldu. Girne Belediyesi önünde yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KYOFF Başkanı Musa Ersoy ile Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul takdim etti. Ödül töreninde yarışın en genç co-pilotu Efe Hakansoy plaketini alırken, Raid Kadın kategorisinde Berayet Dedeoğlu birincilik, Beliz Kırmızı ise ikincilik kupasını aldı. KYOFF Başkanı Musa Erssoy katkılarından dolayı KKORD Başkanı Hakan Kofalı’ya, Doğacı Offroad takımından Devrim Dedeoğlu’na ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a teşekkür plaketi verdi.

Afrodisia 2023 Ralli Kategorisi Dereceler:

No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 9 Göksel Macila Buğra Tabak Mitsubishi Pajero T4 49:00.5 2 4 Musa Ersoy Ramadan Kıral Tomcat T4 50:14.8 3 3 Soyer Arseven Hasan Reyhan Mitsubishi Pajero T4 50:37.7 4 1 Hasan Reyhan Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Pajero T3 50:45.9 5 6 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T3 50:51.6 6 5 Niyazi Bedel Mehmet Boşnak Land Rover T4 51:23.2 7 15 Serkan Bolçocuk Mehmet Kasımoğlu Tomcat T4 52:54.6 8 12 Zühtü Cumalıgil Kemal Hüdasoy Nissan Patrol T4 53:31.2 9 11 Sander Kahveciler Eser Sülo Tomcat T4 53:47.3 10 14 Hakan Kofalı Mehmet Karzaoğlu Tomcat T4 56:55.4 11 7 Hilmi Çelebioğlu Denizcan Erpolat Seat Leon T3 1:40:07.3 12 2 Argun Çağıl İrfan Topçu Tomcat T4 Bitiremedi 13 8 Ahmet Baştaş Ahmet Gürün Mitsubishi Pajero T4 Bitiremedi

Afrodisia 2023 Raid Kategorisi Dereceler:

No. Pilot Co-Pilot Araç Derece 1 23 İbrahim Gökpınar Fırat Gümüş Range Rover 00:41.2 2 28 Mustafa Dedeoğlu Yüksel Güneş Mitsubishi 01:29.5 3 22 Devrim Dedeoğlu Yücel Güneş Mitsubishi 01:47.3 4 32 Mustafa Yemen Rağıp Çıralı Ford Ranger 03:09.8 5 30 Yunus Türk Umur Akdeniz Mitsubishi 06:16.2 6 26 Serkan Özbekoğlu Alp Ağcataş Land Rover 08:21.5 7 25 İsmail Aycan Mustafa Aycan Mitsubishi 10:33.7 8 20 Üstün Dedeoğlu Berayet Dedeoğlu Mitsubishi 11:55.5 9 18 Mehmet Akkılıç Rıdvan Bayraktaroğlu Mitsubishi 12:08.5 10 21 Gökhan Onurlu Muzaffer Yeme Jeep Wrangler 12:15.6 11 27 Hasan Hakansoy Efe Hakansoy Mitsubishi 12:28.0 12 31 Mehmet Şen Derviş Doğukan Kiracı Jeep Wrangler 24:32.4 13 24 İsmail Kırmızı Beliz Kırmızı Land Rover 26:26.9 14 19 Murat Bahadır Mehmet Aşıkzadeler Mitsubishi Bitiremedi