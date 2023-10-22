Afrodisia macerası tamamlandı
22/10/2023
Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği “Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2023” iki gün boyunca geçilen etapların ardından tamamlandı. Rallide Göksel Macila-Buğra Tabak, Raidde İbrahim Gökpınar-Fırat Gümüş ikilisi yarışı kazanmayı başardı.
Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği sezonun en büyük Offroad yarışı “Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2023”, 21-22 Ekim 2023 tarihleri arasında geçilen etapların ardından tamamlandı. Ralli ve Raid kategorileri olmak üzere toplam 27 ekibin start aldığı, 24 ekibin finişe ulaşabildiği organizasyonda ekipler ilk gün Balıkesir, Meriç ve Aslanköy bölgelerinde, ikinci gün ise Serdarlı bölgesinde toplam 5 uzun etap geçtiler. Format gereği güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında aldıkları yol notlarna göre yarıştıkları organizasyonda Ralli kategorisi kapalı etaplarda zamana karşı, Raid kategorisi ise verilen hız ortalamasına göre ideal zamanda etapları tamamlamaya çalıştılar.
Rallide Macila-Tabak, Raidde Gökpınar-Gümüş ikilisi zirvede
Ersoy Construction, Cyprus Marble, Arseven Construction, Baştaşlar İnşaat, Macila Autos, Sun Rent a Car, Stormax, Serkan Bolçocuk ve Avese Reklam’ın katkılarıyla organize edilen ve sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun yaptığı yarışın sonunda ralli kategorisini Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi kazanmayı başardı. Geçilen 5 etabın 4’ünde en iyi dereceyi elde eden ikiliyi Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi takip etti. Yarışın üçüncüsü ise Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi oldu. Bu 3 ekip aynı zamanda T4 sınıfının podyumunu da oluşturdu. Raid kategorisinde ilk günün ilk iki sırasında olan ekipler yer değiştirdi ve İbrahim Gökpınar-Fırat Gümüş ikilisi rakiplerini geride bırakarak zafere ulaşmayı başardı. Yarışın ikincisi Mustafa Dedeoğlu-Yüksel Güneş ikilisi oldu. Raid kategorisinin üçüncüsü Devrim Dedeoğlu-Yücel Güneş ikilisi oldu. Girne Belediyesi önünde yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KYOFF Başkanı Musa Ersoy ile Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul takdim etti. Ödül töreninde yarışın en genç co-pilotu Efe Hakansoy plaketini alırken, Raid Kadın kategorisinde Berayet Dedeoğlu birincilik, Beliz Kırmızı ise ikincilik kupasını aldı. KYOFF Başkanı Musa Erssoy katkılarından dolayı KKORD Başkanı Hakan Kofalı’ya, Doğacı Offroad takımından Devrim Dedeoğlu’na ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a teşekkür plaketi verdi.
Afrodisia 2023 Ralli Kategorisi Dereceler:
|
|
No.
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Sınıf
|
Derece
|
1
|
9
|
Göksel Macila
|
Buğra Tabak
|
Mitsubishi Pajero
|
T4
|
49:00.5
|
2
|
4
|
Musa Ersoy
|
Ramadan Kıral
|
Tomcat
|
T4
|
50:14.8
|
3
|
3
|
Soyer Arseven
|
Hasan Reyhan
|
Mitsubishi Pajero
|
T4
|
50:37.7
|
4
|
1
|
Hasan Reyhan
|
Niyazi Yorgancıoğlu
|
Mitsubishi Pajero
|
T3
|
50:45.9
|
5
|
6
|
Halim Kahveciler
|
Ramadan Uzun
|
Nissan Patrol
|
T3
|
50:51.6
|
6
|
5
|
Niyazi Bedel
|
Mehmet Boşnak
|
Land Rover
|
T4
|
51:23.2
|
7
|
15
|
Serkan Bolçocuk
|
Mehmet Kasımoğlu
|
Tomcat
|
T4
|
52:54.6
|
8
|
12
|
Zühtü Cumalıgil
|
Kemal Hüdasoy
|
Nissan Patrol
|
T4
|
53:31.2
|
9
|
11
|
Sander Kahveciler
|
Eser Sülo
|
Tomcat
|
T4
|
53:47.3
|
10
|
14
|
Hakan Kofalı
|
Mehmet Karzaoğlu
|
Tomcat
|
T4
|
56:55.4
|
11
|
7
|
Hilmi Çelebioğlu
|
Denizcan Erpolat
|
Seat Leon
|
T3
|
1:40:07.3
|
12
|
2
|
Argun Çağıl
|
İrfan Topçu
|
Tomcat
|
T4
|
Bitiremedi
|
13
|
8
|
Ahmet Baştaş
|
Ahmet Gürün
|
Mitsubishi Pajero
|
T4
|
Bitiremedi
Afrodisia 2023 Raid Kategorisi Dereceler:
|
|
No.
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Derece
|
1
|
23
|
İbrahim Gökpınar
|
Fırat Gümüş
|
Range Rover
|
00:41.2
|
2
|
28
|
Mustafa Dedeoğlu
|
Yüksel Güneş
|
Mitsubishi
|
01:29.5
|
3
|
22
|
Devrim Dedeoğlu
|
Yücel Güneş
|
Mitsubishi
|
01:47.3
|
4
|
32
|
Mustafa Yemen
|
Rağıp Çıralı
|
Ford Ranger
|
03:09.8
|
5
|
30
|
Yunus Türk
|
Umur Akdeniz
|
Mitsubishi
|
06:16.2
|
6
|
26
|
Serkan Özbekoğlu
|
Alp Ağcataş
|
Land Rover
|
08:21.5
|
7
|
25
|
İsmail Aycan
|
Mustafa Aycan
|
Mitsubishi
|
10:33.7
|
8
|
20
|
Üstün Dedeoğlu
|
Berayet Dedeoğlu
|
Mitsubishi
|
11:55.5
|
9
|
18
|
Mehmet Akkılıç
|
Rıdvan Bayraktaroğlu
|
Mitsubishi
|
12:08.5
|
10
|
21
|
Gökhan Onurlu
|
Muzaffer Yeme
|
Jeep Wrangler
|
12:15.6
|
11
|
27
|
Hasan Hakansoy
|
Efe Hakansoy
|
Mitsubishi
|
12:28.0
|
12
|
31
|
Mehmet Şen
|
Derviş Doğukan Kiracı
|
Jeep Wrangler
|
24:32.4
|
13
|
24
|
İsmail Kırmızı
|
Beliz Kırmızı
|
Land Rover
|
26:26.9
|
14
|
19
|
Murat Bahadır
|
Mehmet Aşıkzadeler
|
Mitsubishi
|
Bitiremedi