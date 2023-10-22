Afrodisia macerası tamamlandı

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22/10/2023

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Afrodisia macerası tamamlandı

 

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği “Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2023” iki gün boyunca geçilen etapların ardından tamamlandı. Rallide Göksel Macila-Buğra Tabak, Raidde İbrahim Gökpınar-Fırat Gümüş ikilisi yarışı kazanmayı başardı.

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği sezonun en büyük Offroad yarışı “Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2023”, 21-22 Ekim 2023 tarihleri arasında geçilen etapların ardından tamamlandı. Ralli ve Raid kategorileri olmak üzere toplam 27 ekibin start aldığı, 24 ekibin finişe ulaşabildiği organizasyonda ekipler ilk gün Balıkesir, Meriç ve Aslanköy bölgelerinde, ikinci gün ise Serdarlı bölgesinde toplam 5 uzun etap geçtiler. Format gereği güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında aldıkları yol notlarna göre yarıştıkları organizasyonda Ralli kategorisi kapalı etaplarda zamana karşı, Raid kategorisi ise verilen hız ortalamasına göre ideal zamanda etapları tamamlamaya çalıştılar. 

Rallide Macila-Tabak, Raidde Gökpınar-Gümüş ikilisi zirvede

Ersoy Construction, Cyprus Marble, Arseven Construction, Baştaşlar İnşaat, Macila Autos, Sun Rent a Car, Stormax, Serkan Bolçocuk ve Avese Reklam’ın katkılarıyla organize edilen ve sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun yaptığı yarışın sonunda ralli kategorisini Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi kazanmayı başardı. Geçilen 5 etabın 4’ünde en iyi dereceyi elde eden ikiliyi Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi takip etti. Yarışın  üçüncüsü ise Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi oldu. Bu 3 ekip aynı zamanda T4 sınıfının podyumunu da oluşturdu. Raid kategorisinde ilk günün ilk iki sırasında olan ekipler yer değiştirdi ve İbrahim Gökpınar-Fırat Gümüş ikilisi rakiplerini geride bırakarak zafere ulaşmayı başardı. Yarışın ikincisi Mustafa Dedeoğlu-Yüksel Güneş ikilisi oldu. Raid kategorisinin üçüncüsü Devrim Dedeoğlu-Yücel Güneş ikilisi oldu. Girne Belediyesi önünde yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KYOFF Başkanı Musa Ersoy ile Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul takdim etti. Ödül töreninde yarışın en genç co-pilotu Efe Hakansoy plaketini alırken, Raid Kadın kategorisinde Berayet Dedeoğlu birincilik, Beliz Kırmızı ise ikincilik kupasını aldı. KYOFF Başkanı Musa Erssoy katkılarından dolayı KKORD Başkanı Hakan Kofalı’ya, Doğacı Offroad takımından Devrim Dedeoğlu’na ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a teşekkür plaketi verdi.

 

Afrodisia 2023 Ralli Kategorisi Dereceler:

 

No.

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

9

Göksel Macila

Buğra Tabak

Mitsubishi Pajero

T4

49:00.5

2

4

Musa Ersoy

Ramadan Kıral

Tomcat

T4

50:14.8

3

3

Soyer Arseven

Hasan Reyhan

Mitsubishi Pajero

T4

50:37.7

4

1

Hasan Reyhan

Niyazi Yorgancıoğlu

Mitsubishi Pajero

T3

50:45.9

5

6

Halim Kahveciler

Ramadan Uzun

Nissan Patrol

T3

50:51.6

6

5

Niyazi Bedel

Mehmet Boşnak

Land Rover

T4

51:23.2

7

15

Serkan Bolçocuk

Mehmet Kasımoğlu

Tomcat

T4

52:54.6

8

12

Zühtü Cumalıgil

Kemal Hüdasoy

Nissan Patrol

T4

53:31.2

9

11

Sander Kahveciler

Eser Sülo

Tomcat

T4

53:47.3

10

14

Hakan Kofalı

Mehmet Karzaoğlu

Tomcat

T4

56:55.4

11

7

Hilmi Çelebioğlu

Denizcan Erpolat

Seat Leon

T3

1:40:07.3

12

2

Argun Çağıl

İrfan Topçu

Tomcat

T4

Bitiremedi

13

8

Ahmet Baştaş

Ahmet Gürün

Mitsubishi Pajero

T4

Bitiremedi

Afrodisia 2023 Raid Kategorisi Dereceler:

 

No.

Pilot

Co-Pilot

Araç

Derece

1

23

İbrahim Gökpınar

Fırat Gümüş

Range Rover

00:41.2

2

28

Mustafa Dedeoğlu

Yüksel Güneş

Mitsubishi

01:29.5

3

22

Devrim Dedeoğlu

Yücel Güneş

Mitsubishi

01:47.3

4

32

Mustafa Yemen

Rağıp Çıralı

Ford Ranger

03:09.8

5

30

Yunus Türk

Umur Akdeniz

Mitsubishi

06:16.2

6

26

Serkan Özbekoğlu

Alp Ağcataş

Land Rover

08:21.5

7

25

İsmail Aycan

Mustafa Aycan

Mitsubishi

10:33.7

8

20

Üstün Dedeoğlu

Berayet Dedeoğlu

Mitsubishi

11:55.5

9

18

Mehmet Akkılıç

Rıdvan Bayraktaroğlu

Mitsubishi

12:08.5

10

21

Gökhan Onurlu

Muzaffer Yeme

Jeep Wrangler

12:15.6

11

27

Hasan Hakansoy

Efe Hakansoy

Mitsubishi

12:28.0

12

31

Mehmet Şen

Derviş Doğukan Kiracı

Jeep Wrangler

24:32.4

13

24

İsmail Kırmızı

Beliz Kırmızı

Land Rover

26:26.9

14

19

Murat Bahadır

Mehmet Aşıkzadeler

Mitsubishi

Bitiremedi

 

22/10/2023 22:27
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TAGS: Afrodisia, ralli, spor
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