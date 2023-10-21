Afrodisia’da ilk gün tozu dumana kattılar
21/10/2023
Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği sezonun en büyük Offroad yarışı “Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2023”, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü, Girne Belediyesi önünde yapılan seramoni ile başladı. Ralli ve Raid kategorileri olmak üzere toplam 27 ekibin start aldığı organizasyonda ekipler Balıkesir, Meriç ve Aslanköy bölgelerinde geçtikleri 3 etap ile ilk günü tamamladılar. Güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında aldıkları yol notlarna göre yarıştıkları organizasyonda Ralli kategorisi kapalı etaplarda zamana karşı, Raid kategorisi ise verilen hız ortalamasına göre ideal zamanda etapları tamamlamaya çalıştılar.
Rallide Macila-Tabak, Raidde Dedeoğlu-Güneş ikilisi lider
Ersoy Construction, Cyprus Marble, Arseven Construction, Baştaşlar İnşaat, Macila Autos, Sun Rent a Car, Stormax, Serkan Bolçocuk ve Avese Reklam’ın katkılarıyla organize edilen ve sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun yaptığı yarışın ilk gününde Ralli kategorisini Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi lider tamamlamayı başardı. Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisinin ikinci olduğu günün üçüncüsü Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi oldu. Raid kategorisinde ise günün lideri Mustafa Dedeoğlu-Yüksel Güneş ikilisi oldu. İkinci İbrahim Gökpınar-Fırat Gümüş ikilisi olurken, Devrim Dedeoğlu-Yücel Güneş ikilisi günün üçüncüsğ oldu. Etapların ardından ekipler Esentepe Belediyesi Halk Plajında kapalı park ve kamp alanına giderek günün tamamladılar.
Pazar günü Serdarlı bölgesinde olacak
Yarışın ikinci günü olan 22 Ekim 2023 Pazar günü ekipler Serdarlı bölgesinde yine yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda iki etap geçecekler. İkinci gün Serdarlı köyü çevresinden takip edilebilecek. Etapların ardından takribi 15.00’den itibaren ekipler Girne Belediyesi önüne ulaşacaklar ve ödül töreni yapılarak organizasyon sona erecek.
Afrodisia 2023 Ralli Kategorisi Dereceler:
|
|
No.
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Sınıf
|
Derece
|
1
|
9
|
Göksel Macila
|
Buğra Tabak
|
Mitsubishi Pajero
|
T4
|
22:23.3
|
2
|
4
|
Musa Ersoy
|
Ramadan Kıral
|
Tomcat
|
T4
|
23:07.6
|
3
|
3
|
Soyer Arseven
|
Hasan Reyhan
|
Mitsubishi Pajero
|
T4
|
23:48.9
|
4
|
6
|
Halim Kahveciler
|
Ramadan Uzun
|
Nissan Patrol
|
T3
|
24:03.3
|
5
|
1
|
Hasan Reyhan
|
Niyazi Yorgancıoğlu
|
Mitsubishi Pajero
|
T3
|
24:31.5
|
6
|
14
|
Hakan Kofalı
|
Mehmet Karzaoğlu
|
Tomcat
|
T4
|
24:35.1
|
7
|
5
|
Niyazi Bedel
|
Mehmet Boşnak
|
Land Rover
|
T4
|
24:55.9
|
8
|
15
|
Serkan Bolçocuk
|
Mehmet Kasımoğlu
|
Tomcat
|
T4
|
25:01.7
|
9
|
12
|
Zühtü Cumalıgil
|
Kemal Hüdasoy
|
Nissan Patrol
|
T4
|
25:02.2
|
10
|
11
|
Sander Kahveciler
|
Eser Sülo
|
Tomcat
|
T4
|
25:58.6
|
11
|
7
|
Hilmi Çelebioğlu
|
Denizcan Erpolat
|
Seat Leon
|
T3
|
27:33.4
|
12
|
2
|
Argun Çağıl
|
İrfan Topçu
|
Tomcat
|
T4
|
Bitiremedi
|
13
|
8
|
Ahmet Baştaş
|
Ahmet Gürün
|
Mitsubishi Pajero
|
T4
|
Bitiremedi
Afrodisia 2023 Raid Kategorisi Dereceler:
|
|
No.
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Derece
|
1
|
28
|
Mustafa Dedeoğlu
|
Yüksel Güneş
|
Mitsubishi
|
00:04.9
|
2
|
23
|
İbrahim Gökpınar
|
Fırat Gümüş
|
Range Rover
|
00:38.7
|
3
|
22
|
Devrim Dedeoğlu
|
Yücel Güneş
|
Mitsubishi
|
01:36.5
|
4
|
32
|
Mustafa Yemen
|
Rağıp Çıralı
|
Ford Ranger
|
01:40.9
|
5
|
30
|
Yunus Türk
|
Umur Akdeniz
|
Mitsubishi
|
03:16.2
|
6
|
26
|
Serkan Özbekoğlu
|
Alp Ağcataş
|
Land Rover
|
06:26.5
|
7
|
20
|
Üstün Dedeoğlu
|
Berayet Dedeoğlu
|
Mitsubishi
|
06:15.0
|
8
|
25
|
İsmail Aycan
|
Mustafa Aycan
|
Mitsubishi
|
08:37.3
|
9
|
21
|
Gökhan Onurlu
|
Muzaffer Yeme
|
Jeep Wrangler
|
09:04.3
|
10
|
19
|
Murat Bahadır
|
Mehmet Aşıkzadeler
|
Mitsubishi
|
09:13.6
|
11
|
27
|
Hasan Hakansoy
|
Efe Hakansoy
|
Mitsubishi
|
11:09.6
|
12
|
18
|
Mehmet Akkılıç
|
Rıdvan Bayraktaroğlu
|
Mitsubishi
|
11:42.9
|
13
|
31
|
Mehmet Şen
|
Derviş D. Kiracı
|
Jeep Wrangler
|
14:57.0
|
14
|
24
|
İsmail Kırmızı
|
Beliz Kırmızı
|
Land Rover
|
16:11.7