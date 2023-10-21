Afrodisia’da ilk gün tozu dumana kattılar

ads ads ads ads
21/10/2023

ads
Afrodisia’da ilk gün tozu dumana kattılar

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği sezonun en büyük Offroad yarışı “Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2023”, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü, Girne Belediyesi önünde yapılan seramoni ile başladı. Ralli ve Raid kategorileri olmak üzere toplam 27 ekibin start aldığı organizasyonda ekipler Balıkesir, Meriç ve Aslanköy bölgelerinde geçtikleri 3 etap ile ilk günü tamamladılar. Güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında aldıkları yol notlarna göre yarıştıkları organizasyonda Ralli kategorisi kapalı etaplarda zamana karşı, Raid kategorisi ise verilen hız ortalamasına göre ideal zamanda etapları tamamlamaya çalıştılar.

Rallide Macila-Tabak, Raidde Dedeoğlu-Güneş ikilisi lider

Ersoy Construction, Cyprus Marble, Arseven Construction, Baştaşlar İnşaat, Macila Autos, Sun Rent a Car, Stormax, Serkan Bolçocuk ve Avese Reklam’ın katkılarıyla organize edilen ve sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun yaptığı yarışın ilk gününde Ralli kategorisini Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi lider tamamlamayı başardı. Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisinin ikinci olduğu günün üçüncüsü Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi oldu. Raid kategorisinde ise günün lideri Mustafa Dedeoğlu-Yüksel Güneş ikilisi oldu. İkinci İbrahim Gökpınar-Fırat Gümüş ikilisi olurken, Devrim Dedeoğlu-Yücel Güneş ikilisi günün üçüncüsğ oldu. Etapların ardından ekipler Esentepe Belediyesi Halk Plajında kapalı park ve kamp alanına giderek günün tamamladılar.

Pazar günü Serdarlı bölgesinde olacak

Yarışın ikinci günü olan 22 Ekim 2023 Pazar günü ekipler Serdarlı bölgesinde yine yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda iki etap geçecekler. İkinci gün Serdarlı köyü çevresinden takip edilebilecek. Etapların ardından takribi 15.00’den itibaren ekipler Girne Belediyesi önüne ulaşacaklar ve ödül töreni yapılarak organizasyon sona erecek.

 

Afrodisia 2023 Ralli Kategorisi Dereceler:

 

No.

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

9

Göksel Macila

Buğra Tabak

Mitsubishi Pajero

T4

22:23.3

2

4

Musa Ersoy

Ramadan Kıral

Tomcat

T4

23:07.6

3

3

Soyer Arseven

Hasan Reyhan

Mitsubishi Pajero

T4

23:48.9

4

6

Halim Kahveciler

Ramadan Uzun

Nissan Patrol

T3

24:03.3

5

1

Hasan Reyhan

Niyazi Yorgancıoğlu

Mitsubishi Pajero

T3

24:31.5

6

14

Hakan Kofalı

Mehmet Karzaoğlu

Tomcat

T4

24:35.1

7

5

Niyazi Bedel

Mehmet Boşnak

Land Rover

T4

24:55.9

8

15

Serkan Bolçocuk

Mehmet Kasımoğlu

Tomcat

T4

25:01.7

9

12

Zühtü Cumalıgil

Kemal Hüdasoy

Nissan Patrol

T4

25:02.2

10

11

Sander Kahveciler

Eser Sülo

Tomcat

T4

25:58.6

11

7

Hilmi Çelebioğlu

Denizcan Erpolat

Seat Leon

T3

27:33.4

12

2

Argun Çağıl

İrfan Topçu

Tomcat

T4

Bitiremedi

13

8

Ahmet Baştaş

Ahmet Gürün

Mitsubishi Pajero

T4

Bitiremedi

 

Afrodisia 2023 Raid Kategorisi Dereceler:

 

No.

Pilot

Co-Pilot

Araç

Derece

1

28

Mustafa Dedeoğlu

Yüksel Güneş

Mitsubishi

00:04.9

2

23

İbrahim Gökpınar

Fırat Gümüş

Range Rover

00:38.7

3

22

Devrim Dedeoğlu

Yücel Güneş

Mitsubishi

01:36.5

4

32

Mustafa Yemen

Rağıp Çıralı

Ford Ranger

01:40.9

5

30

Yunus Türk

Umur Akdeniz

Mitsubishi

03:16.2

6

26

Serkan Özbekoğlu

Alp Ağcataş

Land Rover

06:26.5

7

20

Üstün Dedeoğlu

Berayet Dedeoğlu

Mitsubishi

06:15.0

8

25

İsmail Aycan

Mustafa Aycan

Mitsubishi

08:37.3

9

21

Gökhan Onurlu

Muzaffer Yeme

Jeep Wrangler

09:04.3

10

19

Murat Bahadır

Mehmet Aşıkzadeler

Mitsubishi

09:13.6

11

27

Hasan Hakansoy

Efe Hakansoy

Mitsubishi

11:09.6

12

18

Mehmet Akkılıç

Rıdvan Bayraktaroğlu

Mitsubishi

11:42.9

13

31

Mehmet Şen

Derviş D. Kiracı

Jeep Wrangler

14:57.0

14

24

İsmail Kırmızı

Beliz Kırmızı

Land Rover

16:11.7

 

 

21/10/2023 21:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Afrodisia’da ilk gün tozu dumana kattılar
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.