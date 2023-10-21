Afrodisia’da ilk gün tozu dumana kattılar

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği sezonun en büyük Offroad yarışı “Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2023”, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü, Girne Belediyesi önünde yapılan seramoni ile başladı. Ralli ve Raid kategorileri olmak üzere toplam 27 ekibin start aldığı organizasyonda ekipler Balıkesir, Meriç ve Aslanköy bölgelerinde geçtikleri 3 etap ile ilk günü tamamladılar. Güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında aldıkları yol notlarna göre yarıştıkları organizasyonda Ralli kategorisi kapalı etaplarda zamana karşı, Raid kategorisi ise verilen hız ortalamasına göre ideal zamanda etapları tamamlamaya çalıştılar.

Rallide Macila-Tabak, Raidde Dedeoğlu-Güneş ikilisi lider

Ersoy Construction, Cyprus Marble, Arseven Construction, Baştaşlar İnşaat, Macila Autos, Sun Rent a Car, Stormax, Serkan Bolçocuk ve Avese Reklam’ın katkılarıyla organize edilen ve sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun yaptığı yarışın ilk gününde Ralli kategorisini Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi lider tamamlamayı başardı. Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisinin ikinci olduğu günün üçüncüsü Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi oldu. Raid kategorisinde ise günün lideri Mustafa Dedeoğlu-Yüksel Güneş ikilisi oldu. İkinci İbrahim Gökpınar-Fırat Gümüş ikilisi olurken, Devrim Dedeoğlu-Yücel Güneş ikilisi günün üçüncüsğ oldu. Etapların ardından ekipler Esentepe Belediyesi Halk Plajında kapalı park ve kamp alanına giderek günün tamamladılar.

Pazar günü Serdarlı bölgesinde olacak

Yarışın ikinci günü olan 22 Ekim 2023 Pazar günü ekipler Serdarlı bölgesinde yine yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda iki etap geçecekler. İkinci gün Serdarlı köyü çevresinden takip edilebilecek. Etapların ardından takribi 15.00’den itibaren ekipler Girne Belediyesi önüne ulaşacaklar ve ödül töreni yapılarak organizasyon sona erecek.

Afrodisia 2023 Ralli Kategorisi Dereceler:

No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 9 Göksel Macila Buğra Tabak Mitsubishi Pajero T4 22:23.3 2 4 Musa Ersoy Ramadan Kıral Tomcat T4 23:07.6 3 3 Soyer Arseven Hasan Reyhan Mitsubishi Pajero T4 23:48.9 4 6 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T3 24:03.3 5 1 Hasan Reyhan Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Pajero T3 24:31.5 6 14 Hakan Kofalı Mehmet Karzaoğlu Tomcat T4 24:35.1 7 5 Niyazi Bedel Mehmet Boşnak Land Rover T4 24:55.9 8 15 Serkan Bolçocuk Mehmet Kasımoğlu Tomcat T4 25:01.7 9 12 Zühtü Cumalıgil Kemal Hüdasoy Nissan Patrol T4 25:02.2 10 11 Sander Kahveciler Eser Sülo Tomcat T4 25:58.6 11 7 Hilmi Çelebioğlu Denizcan Erpolat Seat Leon T3 27:33.4 12 2 Argun Çağıl İrfan Topçu Tomcat T4 Bitiremedi 13 8 Ahmet Baştaş Ahmet Gürün Mitsubishi Pajero T4 Bitiremedi

Afrodisia 2023 Raid Kategorisi Dereceler:

No. Pilot Co-Pilot Araç Derece 1 28 Mustafa Dedeoğlu Yüksel Güneş Mitsubishi 00:04.9 2 23 İbrahim Gökpınar Fırat Gümüş Range Rover 00:38.7 3 22 Devrim Dedeoğlu Yücel Güneş Mitsubishi 01:36.5 4 32 Mustafa Yemen Rağıp Çıralı Ford Ranger 01:40.9 5 30 Yunus Türk Umur Akdeniz Mitsubishi 03:16.2 6 26 Serkan Özbekoğlu Alp Ağcataş Land Rover 06:26.5 7 20 Üstün Dedeoğlu Berayet Dedeoğlu Mitsubishi 06:15.0 8 25 İsmail Aycan Mustafa Aycan Mitsubishi 08:37.3 9 21 Gökhan Onurlu Muzaffer Yeme Jeep Wrangler 09:04.3 10 19 Murat Bahadır Mehmet Aşıkzadeler Mitsubishi 09:13.6 11 27 Hasan Hakansoy Efe Hakansoy Mitsubishi 11:09.6 12 18 Mehmet Akkılıç Rıdvan Bayraktaroğlu Mitsubishi 11:42.9 13 31 Mehmet Şen Derviş D. Kiracı Jeep Wrangler 14:57.0 14 24 İsmail Kırmızı Beliz Kırmızı Land Rover 16:11.7