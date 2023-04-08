“Afrodit doğal gazı Mısır’a değil iç piyasaya”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu Rum yönetiminin bugüne kadar yürüttüğü Afrodit yatağından çıkarılacak doğal gazın Mısır’daki İndku sıvılaştırma terminaline veya Mısır iç piyasasına nakledilmesi (satılması) şeklindeki enerji politikasına karşı çıkarak doğal gazın, yeşil dönüşüm arifesinde geçiş yakıtı olarak kullanılmak üzere iç piyasada kullanılacağını açıkladı.

Fileleftheros “Hangi Mısır? Afrodit Kıbrıs’a… Papanastasiu’dan Enerjide Cayma… Afrodit Gazı Mısır’a Gitmemeli Kıbrıs’a Gelmeli” başlıklı haberinde Enerji Bakanı Papanastasiu’nun OEV ve “Top Kinisis Conference & Events” tarafından hazırlanan “Yeşil Dönüşüm ve Yatırımcılık” konferansında yaptığı konuşmayı aktardı.

Habere göre konuşmasında “doğru devlet komşularından önce kendini düşünür” vurgusunu yapan Papanastasiu Afrodit yatağından çıkarılacak doğal gazın öncelikle Güney Kıbrıs’ın ihtiyaçları için kullanılması yönünde harekete geçileceği izahında bulundu, Güney Kıbrıs’ta küçük bir sıvılaştırma altyapısı işletilerek doğal gazın sıvılaştırılıp Avrupa piyasalarına satılabileceğini de ima etti.

-“Vasiliko sıvılaştırma terminali…”

Gazete Papanastasiu’nun dün söylediklerinden ve daha önceki açıklamalarından, LNG açısından yeni fiyat verilerinin elektrik üretim maliyetinin düşürülmesi konusunda iyimserlik yaratmasa da Güney Kıbrıs’ın ilk aşamada Vasiliko’da inşa edilmekte olan LNG terminalini değerlendireceğinin anlaşıldığını yazdı.

Bunun paralelinde İsrail’den boru hattı ile, muhtemelen İsrail MEB’inde küçük ama verimli doğal gaz yatakları işletmekte olan Yunan şirketi Energean’ın müdahil olmasıyla, doğal gaz sevk etme ihtimalini de araştıracağı kaydedilen haberde bu çaba sonuç verirse (Rum yönetimi hesabına bölgede çalışanlar da dahil, başka şirketlerden işbirliği teklifi istenecek) İsrail’den doğal gazın sıvılaştırma/ihracat açısından mümkün olabileceği belirtildi.

-“EastMed milyarlarca dolar yatırım gerektiren bir proje”

Papanastasiu dünkü konuşmasında EastMed deniz altı boru hattı projesi hakkında, selefinden (Nataşa Pilidu) daha net konuştu. “EastMed milyarlarca dolar yatırım gerektiren bir proje ve sürdürülebilmesi için amortisman gerekir ki bu yoktur çünkü boru hattına akacak bütün ürünün son kullanma tarihi bulunan yeşil anlaşma (geçiş) geliyor” dedi.

Aynı gazete Papanastasiu’nun dün Vasiliko sıvı doğal gazı (LNG) yeniden gaz haline getirecek terminal projesini üstlenen CPP isimli Çin konsorsiyumu heyetiyle görüştüğünü, görüşmeden bazı iyi ve bazı kötü haberler çıktığını yazdı.

-“FSRU geliyor, iskele gecikiyor”

Haberi manşetten “Gemi Geliyor İskele Gecikiyor” başlığıyla aktaran gazeteye göre Çin heyeti, Rum yönetiminin satın aldığı ve “Promitheas” adını verdiği sıvılaştırılmış doğal gaz taşıma gemisinin LNG depolama ve yeniden gaz haline getirme yüzer tesisine (SFRU) dönüştürülmesi işleminin neredeyse tamamlandığı bilgisini verdi. Şangay’daki Cosco tersanesinde yürütülmekte olan çalışmaların neredeyse tamamlandığı ve son test denemelerinden sonra haziran veya temmuz ayında teslim edilmeye hazır olacağını söylendi.

Gazete Vasiliko’daki iskelenin hazır olmadığını, yazda da hazır olmayacağını, dolayısıyla “Promitheas”ın iskele hazır olana kadar başka bir Avrupa altyapısına demirleyeceğini yazdı.

FSRU tesisi ile iskeleyi ve terminali kıyıya ve elektrik santraline bağlayacak altyapı inşaatının eş zamanlı tamamlanamayacağını kaydeden gazete inşaat projesinin ne zaman tamamlanacağına dair tarih veremediğini ve Çinli yetkililerin, CPP’nin bütçesinin on milyonlarca Euro dışına çıktığını, Çin şirketi ve Rum yönetimi arasındaki bu sorunun hakemlikle çözülebileceğini haberine ekledi.

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08/04/2023 12:38