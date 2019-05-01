Afrodit yatağına ilişkin müzakereler son aşamada

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 12’inci parselde yer alan “Afrodit” yatağını geliştirme ve bundan faydalanma hakkına sahip olan şirketlerle, mevcut anlaşmanın yeniden düzenlenmesi amacıyla sürdürülen müzakerelerin gelecek haftadan itibaren son aşamaya gireceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Afrodit ve Parseller İçin Anlaşmalar Sağlanıyor” başlıklı haberinde, Afrodit” yatağını geliştirme ve bundan faydalanma hakkına sahip olan Noble-Shell-Delek konsorsiyumundan üst düzey yetkililerin, Pazartesi ve Salı günü, yeniden Güney Kıbrıs’a döneceğini ve Rum Enerji Bakanlığı’nda Güney Kıbrıs müzakere grubu ile gün boyu süren görüşmeler yapacağını yazdı.

Müzakerelerdeki amacın, “Afrodit yatağının geliştirilmesi ve bunun; doğrudan Mısır’ın “Idku” doğal gaz sıvılaştırma terminaline bağlayacak bir boru hattının döşenmesinin teminat altına alacak anlaşmanın yeniden düzenlenmesiyle ilgili minimum ancak önemli olan anlaşmazlıklarda, ortak bileşke sağlanması olduğunu yazan gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak her iki tarafın da, yeniden düzenlenmiş anlaşmada ortak kabul gören koşulların bulunabilmesi için zaten öneriler sunduğunu belirtti.

Gazete bununla birlikte Güney Kıbrıs’ın, Noble-Delek-Shell şirketlerinin belirlenmiş bir zaman takvimi içerisinde yatırım yapmaya mecbur olacağı, ilk baştaki sözleşmedeki düzenlemeleri, kazanacağını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca “Afrodit” konsorsiyumunun, Ada’dan ayrılmasından hemen sonra, Çarşamba ve Perşembe günü, TOTAL ve ENI şirketlerinin üst düzey yetkililerinin, nihai anlaşmalara vardıkları görülen, müzakereler için geleceğini belirtti.

Habere göre, 7’inci parselle ilgili olan ilk anlaşmanın gelecek hafta imzalanması bekleniyor.

İkinci anlaşmanın ise Fransız Total şirketinin, şu anda araştırma ve faydalanma hakkı ENI-KOGAS’ta olan 2, 3 ve 9’uncu parsellere yüzde 50’lik oranla katılmasıyla ilgili olduğu belirtildi.

“LNG İÇİN GEÇ KALDILAR”

Öte yandan Politis gazetesi elektrik üretimi amaçlı olarak ileriki yıllarda doğal gaz temin edilmesi konusundaki süreçlerde ciddi bir gecikmenin yaşandığını yazdı.

Gazete buna karşın ilgili kaynakların, Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi (DEFA) ve Rum Elektrik İdaresi (AİK) tarafından bu konudaki nihai kararların sonuçlanmasına ilişkin çabaların gelişim halinde olduğunu dile getirdiklerini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Paskalya yortusu haftasında Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis başkanlığında DEFA ve AİK yetkilileri arasında, DEFA’nın, Vasiliko’da inşa edeceği tesislerde yeniden gaza dönüştürülecek sıvılaştırılmış doğal gazın temin edilmesi konusunun ele alındığını belirtti.

Toplantıda alınan kararların prosedürel tınıda olduğunu belirten gazete. ileriki yıllar için geçerli doğal gaz piyasa profilinin hazırlanması amacıyla iki kuruluş ile işbirliği yapılması konusunda karar alındığını yazdı.

Gazete yapılan toplantının ardından ayrıca DEFA ve AİK’in, uzun vadeli bir sözleşme çerçevesinde talep edilecek doğal gaz miktarı ve spot piyasa noktasında bir sonuca varmaları için Lakkotripis’ten talimat aldığını da belirtti.