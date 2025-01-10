“Afrodit” yatağına ilişkin plan için yeşil ışık

Rum Yönetimi’nin, Amerikan Chevron şirketi tarafından sunulan “Afrodit” yatağına ilişkin Geliştirme ve Üretim Planı'na, en geç bir ay içerisinde yanıt vereceği belirtildi.

Haravgi gazetesi,, Rum haber ajansı KİPE’nin bilgilerine dayandırdığı haberinde Rum Yönetimi’nin Amerikan şirketinin sunduğu ve doğru gidişatta olduğu görülen plan üzerindeki, son hukuki görüşleri ve dokunuşları yaptığını yazdı.

Habere göre plan, yüzer üretim tesisinin yanı sıra ABD şirketinin daha önce önerdiği boru hattından daha yakın bir boru hattı ve Mısır’daki doğal gaz alt yapılarınιn bulunduğu bir varış noktası da bulunuyor.

KİPE’nin bilgilerine dayanarak gaz varış noktasının, Mısır’ın doğusunda Port Said’de yapılmasının öngörüldüğünü yazan gazete, daha önce şirketin varış noktasını ise Mısır’ın daha batısına, Afrodit yatağından daha uzağına da önerdiğini anımsattı.

Habere göre, bu değişiklik ile birlikte projenin maliyeti ve hayata geçirilmesi süresi azalacak ayrıca buna paralel olarak yüzer üretim tesisi, Rum Yönetimi’nin istediği şekilde “Afrodit” yatağı içerisinde kalacak.