Afrodit’te doğal gaz üretimi için en gerçekçi senaryo 2027 başları

Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği MEB’in 12’nci parselindeki “Afrodit” yatağında keşfedilen doğal gaz yatağında üretime başlanması için en gerçekçi senaryonun 2027 olduğu bildirildi.

Haftalık Kathimerini Rum Yönetiminin, Afrodit yatağında doğal gaz üretimine en kısa sürede başlayabilmek için nihai prosedürleri hızlandırmak istediğini, bu nedenle yatağın yönetici şirketi Chevron’dan bir grup yetkilinin Haziran sonu Ağustos başında Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyarete büyük önem addettiğini yazdı.

Rum Yönetimi üretim tarihinin netleştirilmesini istediğine dikkat çeken gazete, Chevron yetkilileri ile Afrodit yatağında üretime geçilmesi için bundan sonra yapılacakların netleştirileceğine işaret etti.

Habere göre yetkili kaynaklar, Afrodit yatağını değerlendirme yörüngesinde olunup olunmadığını söyleyemiyor. Doğal gaz üretimine 2025’e kadar başlanması senaryosunu aşırı iyimser bulan kaynaklar üretime başlanması konusundaki gerçekçi senaryonun 2026 sonu 2027 başı olduğuna dikkat çekti.

Rum Enerji Bakanlığı, Chevron yetkililerine sondaj faaliyetleri tarihinin ve yatağın geliştirilmesi için atılacak adımların belirlenmesini isteyecek. Chevron’un çalışmaları kapsamında teyit sondajı da var ve mali nedenlerle bu sondaj, doğal gaz üretimine başlandığında gerçekleştirilebilir. Yatağın geliştirilmesi kapsamındaki önemli parametre ise Afrodit doğal gazının Mısır’daki İngku terminaline taşınması.

Chevron ile görüşmelerde doğal gazın Mısır’a taşınmasına dair 6 senaryo ele alınacak. Senaryolardan en güçlü görüneni, maliyetin azaltılması için bölgede bulunan mevcut sistemlerin (Mısır MEB’i içerisindeki Shell şirketine ait yataktan İntku’ya boru hattı) kullanılması. Bu başarılamazsa alternatif çözüm Afrotdit’ten terminale kadar özel bir boru hattı döşenecek.

Gazete haberin “İsraillilerle İstişareler” başlığıyla ayırdığı bölümünde Afrodit bilmecesinin diğer bir parçasının da yatağın bir kısmının İsrail MEB’ine uzanıyor olması nedeniyle İsraille yaşanan ortay hattaki hak anlaşmazlığı olduğunu hatırlattı.

Habere göre, iki taraf arasında devam eden istişareler Rum tarafının, anlaşmazlığın özele devredilmesi çerçevesinin belirlenmesi konusunda İsrail’in görüşlerini beklemesi aşamasında bulunuyor. Rum yönetimi İsrail’le açık bulunan konunun Afrodit yatağının değerlendirilmesini etkilemeyeceğini, üretimin başlaması için 4 yıl gerektiğini, bu sürenin de İsrail’le oran konusunda anlaşmaya varmak için yeterli olduğuna inanıyor.

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19/06/2022 13:29