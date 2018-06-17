‘’Ağa’’ ile ‘’Efe’’

Her seçmen ayni zamanda bir tüketicidir.

Bunun için seçmen ve tüketici davranışları siyasetçi ve ürün pazarlaması açısından paralellik gösterir.

Ürün ve siyasetçi seçenekleri genelde ikiden fazla olsa da rekabet eden iki taraf ön plana çıkar.

Ürün ya da adaylar seçmen veya tüketici nezdinde ya ‘’ağa’’ ya da ‘’efe’’ konumuna oturur ya da oturtturulur.

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Efe statükoyu zorlar.

Yenilikçidir.

Hedef odaklıdır ve kazanmak için ‘’hücum’’ oynar.

Hızlı, çevik ve agresiftir.

Değişimin fırsat olduğuna inanır.

Buna göre söylem geliştirir.

Ağa ise mevcut ve geleneksel piyasa lideridir.

Mazi odaklı, bürokratik, yavaş ve batıl inançlıdır.

Defans oynar ve değişime karşı çıkar.

Boşuna bakınma, benden daha iyisini bulamazsın der.

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Erdoğan bugüne kadar ağa konumundayken girdiği her seçimde kamuoyu nezdinde efe rolünde kalmayı başarmış ender siyasetçilerdendir.

‘’Ben ustayım’’ diyor ya.

Doğrudur bu açıdan bakılırsa gerçekten bir ustadır.

Yıllardır hükümetin başı olmasına rağmen her seferinde sanki de iktidarda değilmiş gibi bir söylem ile hareket etmeyi başarmıştır.

İsyan eden, bağıran ve cesaretle yeri geldiğinde tehdit eden bir söylemle onu izlemeye alıştık.

Siyaseti icra ediş şekli belki onun karakterine de uygun bir davranış kalıbıdır ama ‘’efe’’ konumlandırmasının da gereğidir.

Kendi kişiliğinde olan malzemeyi ona seçimi kazandıran efe stratejisi ile örtüştürmüştür. Başarısının reçetesi budur.

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Başkanlık seçiminde İnce kendini ‘’efe’’, Erdoğan’ı da ‘’ağa’’ rolüne konumlandırmak için aday olduğu açıklandıktan hemen sonra hızlı bir şekilde hesaplanmış hamleler yaptı.

Geri çekilip siyasi polemiklerin ötesinde bugüne kadarki seçim sürecine bakıldığında, İnce ve Erdoğan arasındaki esas stratejik mücadele hangimiz efe rolüne oturacağız üzerinden yürüdü.

Ağa ve ona karşı mücadele eden efenin işlendiği Şener Şen ve Kemal Sunal film fragmanlarının seçim meydanlarına taşınması da bunun bilinçaltına yerleşmesi için yardımcı oldu. İnce yeri geldi traktör kullandı yeri geldi zeybek oynadı. Son bir haftadır da Erdoğan’ı TV’de açık oturuma, bir nevi düelloya davet ediyor. Bunların hepsi de efe kalıbının gerekleridir.

Bir anda efe rolünü kapmak için yağmur gibi yağan İnce karşısında, Erdoğan bocaladı çünkü ilk defa efe rolüne uygun olabilecek malzemede bir aday ile karşı karşıya kaldı.

Erdoğan ne kadar güçlü olsa bile kendini alttan güreşen ‘’efe’’ olarak konumlandırmasının son derece kritik olduğunu biliyor.

Ona yıllardır seçim kazandıran bu unsuru kaybetmesi onun için sonun başlangıcı olur.

Nitekim yapılan anket sonuçları yeni nesilim onu ‘’ağa’’ olarak konumlandırdığını ortaya koyuyor. Daha bir ay öncesine kadar gündemimizde yok denilen bedelli askerlik ve OHAL’in kaldırılması bundan dolayı hükümet çevrelerinde konum değiştirmiştir.

Bu seçimlerin Erdoğan tarafından aniden erkene alınmasının esas sebebi yalnızca ekonomik göstergelerin bozulma eğilimine girmesi değildir. Bunun kadar zamanın geçmesiyle Kasım 2019 da sayısı artacak olan ilk defa oy kullanacak genç nesildeki Erdoğan ve AKP’ye çıkan göreceli düşük oy oranıdır.

Genç nesilde Erdoğan için oluşan yerli ağa algısını, uluslararası ağalara karşı mücadele eden yerli ve milli ağa ile ikame etmekten başka çare kalmamıştır.

Kalan son bir haftada Erdoğan bir efe edasıyla bu uluslararası ağalara ve ucu dışarıya bağlı teröre karşı onun yanında mücadele etmeyi ekonomi ve yolsuzlukların ötesinde milli bir görev olarak yansıtacaktır.

Seçmeni son dakikaya kadar bununla motive edecektir.

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Görüldüğü üzere söylemesi belki kolay ama bütün mücadele ağa olanın kendini efe konumuna oturtması, ağaya karşı aday olanların da ağanın elinden efelik imajını alabilmek üzerineymiş.

İnşallah bu mücadelenin sonu da Şener Şen ve Kemal Sunal filmcilerinin sonu gibi olur. O sonun nasıl olduğunu da sizin yorumunuza bırakıyorum.