Ağabeyi açıkladı: Mehmet Ali Erbil’in durumu kritik!

Sertaç KIZIL=SÖZCÜ

Bundan 5 gün önce evinde düşerek talihsiz bir kaza geçiren ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil’in durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Erbil’in ağabeyi Mustafa Erbil, ünlü şovmenin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Hastanede kardeşinin yanından ayrılmayan Mustafa Erbil’in oldukça üzgün olduğu dikkat çekti. Ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası için dua istemişti.