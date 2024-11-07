Ağaçlara çarpıp orta refüje devrildi!
07/11/2024
Lefkoşa Yakın Doğu Bulvarı üzerinde bugün saat 14.45 sıralarında meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı, bir araç refüje devrildi.
Umut Deniz Şahan (21) yönetimindeki LK 529 plakalı araç, çift şeritli yolun sol şeridinde güney istikametine doğru seyrederken önündeki aracın ani fren yapması üzerine dikkatsizce sağ şeride geçti. Bu sırada, arkasından aynı istikamette ilerlemekte olan Yiğit Akın Berk'in (21) kullandığı GL 021 plakalı araca yolu tıkayarak çarpışma gerçekleşti.
Çarpışmanın etkisiyle GL 021 plakalı araç kontrolden çıkarak orta refüjdeki palmiye ağaçlarına çarpıp sağ yanına devrildi. Kazada yaralanan Yiğit Akın Berk, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Berk'in tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
4o07/11/2024 16:45