Ağaçların kalp atışı olduğu ortaya çıktı

Bilim insanları ağaçlarla ilgili yeni bir buluş yaptı.

Ağaçlar gece boyunca birkaç kez dallarını yukarı kaldırıp, indiriyor.

Bu da ağaçlara özgü bir kalp atışı olarak nitelendiriliyor. Bu fenomenin nedeni hala bilinmese de bir su ve şeker nakli döngüsü olduğu anlamını taşıyor.

Bitkiler daha karmaşık moleküllerden oluşan temel bir yapı bloğu olan fotosentezi yapabilmek için glikoz ve suya ihtiyaç duyuyorlar. Ağaçlar için bu, köklerden yapraklara su çekmek anlamına geliyor. Bundan önce bilim insanları bunun sadece gündüz saatlerinde gerçekleştiğini düşünüyordu. Yeni yapılan çalışmalar bu bulgunun doğru olamayabileceğini ve ağaçların yapısının bundan daha karmaşık olduğunu ortaya koydu.

Ağaçlarda traktlar boyunca suyun hareketini izlemek kolay değil. Bu traktlar adeta damarlara eşdeğer bir yapıda. Ama bunu tespit edebilmenin başka yolları da bulunuyor. Gece boyunca bazı ağaçlar güneş ışığı olmadan dallarını 10 santimetre kadar indiriyor. Süreç oldukça yavaş işliyor. Bu durumun sadece belli ağaç ailelerinde olduğu düşünülse de yeni elde edilen bulgularda bunun daha yaygın olduğu ortaya çıktı.

Danimarka Aarhus Üniversitesi’nden Dr. András Zlinszky , 22 ağaç ve çalı türünün dallarının ve yapraklarının kesin yerini ölçmek için bir lazer tarama tekniği kullandı. Bilim insanı geçtiğimiz yıl yapılan deneyde beklenmedik hareket döngüleri saptadı.

Zlinszky yaptığı açıklamada , “Önceden bilinmeyen bu periyodik hareketin, iki ila altı saat arasında 1 santimetre kadar olduğunu tespit ettik. Hareket, bitkilerin içindeki su basıncındaki değişimlere bağlı olmalı ve bu etkili bir şekilde ağacın suyu pompalandığı anlamına gelir. Suyun taşınması, daha önce de belirttiğimiz gibi, sadece sabit bir durum akışı değildir” dedi.

Bilim insanları yapılan bu çalışmalarla yüzyıllık inançların doğrulanmasının yanı sıra normal hareket paternlerindeki sapmaların, ağaçlarda meydana gelen stres ve hastalığı teşhis etmek için bir yol sağlayacağını ve erken müdahalelere izin vereceğini umuyorlar.

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19/12/2022 20:27