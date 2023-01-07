Ağaçta kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri Metehan bölgesinde ağaçta kalan kediyi kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine giden Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri, ağaçtan inemeyen kediyi sağ salim bulunduğu yerden aldı.

Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin duyarlılığı ve ilgisi nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Altın Patiler Derneği , Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri ile ilgili paylaşım yaptı.

Altın Patiler Derneği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

İyi ki varsınız

Lefkoşa İtfaiye Şube ekipleri Metehan bölgesinde ağaçta kalan kediyi kurtardı.

Her zamanki gibi iyi ki varsınız, çok teşekkür ederiz

Bu gibi durumlarda halkımız hiç çekinmeden 199'u arayabilirler

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07/01/2023 09:18