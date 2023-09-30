Ağıldan hayvan çaldıktan sonra bir kişiyi bıçaklamıştı tutuklandı!

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30/09/2023

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Ağıldan hayvan çaldıktan sonra bir kişiyi bıçaklamıştı tutuklandı!

 

Yedidalga’da dün bir ağıla giren zanlı A.J., bir küçükbaş hayvan çaldı. Olayı gören bir vatandaş ise zanlıyı alıkoymaya çalıştığı sırada bıçakla yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  29 Eylül Cuma günü saat 20.30 sıralarında, Yedidalga’da, 31 yaşındaki A.J. bir şahsa ait ağıl içerisine girip tasarrufundaki bıçak ile ağıl içerisinde bulunan bir baş kuzunun boğazını keserek çaldıktan sonra, yine tasarrufundaki bıçak ile kendisini görüp alıkoymaya çalışan 48 yaşındaki U.Ş.’yi sol el parmak kısmından yaralayıp olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Söz konusu kuzunun bulunup emare olarak alındığı ve zanlının tutuklandığı belirtildi.

 

 

30/09/2023 10:48
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TAGS: Ağıldan hayvan çaldıktan sonra bir kişiyi bıçaklamıştı tutuklandı!
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