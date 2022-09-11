Ağıllar Köyündeki yangın kontrol altına alındı

Ağıllar köyünün kuzey doğu kısmında tepelik alanda saat 12.30’da çıkan yangın kontol altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, havadan GKK Cougar helikopteri ve yangın söndürme helikopteri ile karadan ise Polis itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ve çevre belediyelere ait su tankerleri ile müdahale edilen yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

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11/09/2022 16:39