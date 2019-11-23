Ağınlı Ailesinin Acı Günü

Lefkoşa’nın tanınmış iş insanlarından 64 yaşındaki Soner Ağınlı dün saat 22.30 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soner Ağınlı’nın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ağınlı’nın cenazesi 23 Kasım 2019 (Bugün) İsmail Safa Cami’sinde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

23/11/2019 10:52