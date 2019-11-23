Ağınlı Ailesinin Acı Günü

Lefkoşa’nın tanınmış iş insanlarından Soner Ağınlı hayatını kaybetti

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23/11/2019
HK

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Ağınlı Ailesinin Acı Günü

Lefkoşa’nın  tanınmış iş insanlarından  64 yaşındaki  Soner Ağınlı dün saat 22.30 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  Soner Ağınlı’nın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ağınlı’nın cenazesi 23 Kasım 2019 (Bugün) İsmail Safa Cami’sinde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

23/11/2019 10:52
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TAGS: soner ağınşı, haber, kıbrıs
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