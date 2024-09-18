Ağır Ceza'da 1018 davanın 194’ü mali suçlar

Ülkede parasal nitelikli suçlarda büyük artış yaşanıyor.

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18/09/2024

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Ağır Ceza'da 1018 davanın 194’ü mali suçlar

Ülkede parasal nitelikli suçlarda büyük artış yaşanıyor. Mahkemeleri en çok meşgul edecek dosyalar arasında mali suçlar yer alıyor. Bu suçlarda “sahte evrak düzenleme” “piyasaya sahte çek sürme” zimmetine para veya mal geçirme başı çekiyor.

Ağır Ceza’da bir yıl içinde görülen 1018 davanın 194’ünü mali suçlar oluşturdu. “Kamu görevlisi tarafından sirkat, rüşvet almak, görevi veya mevkii kötüye kullanmak zimmetine para veya mal geçirmek” suçları bir yılda yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Bir yılda bu suçlardan 33 dava açıldı

18/09/2024 09:16
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TAGS: ağır ceza
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