Ağır Okul Çantalarına Dikkat

Okullar açılıyor, çocuklar sırtlarında çantalarını taşımaya başlayacak.

Sırt çantalarında özellikle ağırlıkla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu söyleyen Liv Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk “Okula gidip gelirken taşınan ağır çantalar çocuklarda bel, boyun ve sırt rahatsızlıkları riskini artırıyor. Özellikle üç kiloyu aşan okul çantaları, çocukların omurga sağlığı için risk oluşturuyor. Bu konuda dikkatsiz davranışlar çocukluk çağında bel fıtığına ve omurgada geri dönüşü olmayan zararlara neden olabilir” diyor.

Fazla ağır çanta kemik yapısını bozabilir

Okul çantalarının ağırlığı, çocukların omurga sağlığına direkt etki ediyor. Özellikle üç kilodan ağır okul çantası, gelişmekte olan çocukların kemik yapısını bozabiliyor. Çocukların omurga sağlığını düşünmek ve gerekli önlemleri almak görevi uzun dönemde velilere düşüyor. Okul çantalarının ağırlığı, yanlış çanta seçimi, okul sıralarındaki yanlış duruş ve oturma pozisyonları gelişme çağındaki öğrencilerin omurga sağlığını olumsuz etkiliyor. Anne-babaların çocukların boy ve ağırlığına uygun çantaları tercih etmesi gerekiyor.

Ağır çanta kasları da zorluyor

Omurga sağlığı, beden dengesi için çok önemli. Ağır sırt çantaları okul çağındaki çocukların gelişmekte olan eklemlerinde ve kaslarında zorlanmalara sebep oluyor.Yanlış duruş ve kendi ağırlığının taşıyamayacağı yükler, çocuklarda kas gerginliği, sırt ağrısı, bozuk yürüyüş, skolyoz, kamburluk, bel ağrısı gibi olumsuzluklara neden olabiliyor. Bel ağrısı şikayeti ise okul çağındaki çocukların yüzde 70’inde görülüyor. Ayrıca genç yaşta bel ağrısı çekenlerin, ileriki yaşlarda da bel ağrısına bağlı sağlık sorunları yaşama riski artıyor. İşte bu nedenle okul çağındaki çocuklara, bel ağrılarından korunmaları için gerekli tavsiyelerin verilmesi, sırt çantalarının doğru seçimi ve taşıyabilecekleri yük miktarının, vücut ağırlıklarının yaklaşık yüzde 10 ile 20’si kadar olması gerekiyor. Bu konuda dikkatsiz davranışlar çocukluk çağında bel fıtığına ve omurgada geri dönüşü olmayan zararlara neden olabilmekte.