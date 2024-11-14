Ağır silah atışı yapacak

KTBK Topçu Alay Komutanlığı birlikleri, Alevkaya Orman Bölge Şefliği ve Karaağaç Köyü bölgesinde ağır silah atışı yapacak

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14/11/2024

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Ağır silah atışı yapacak

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Topçu Alay Komutanlığı birlikleri, Girne ilçe sınırları içerisinde bulunan Alevkaya Orman Bölge Şefliği ve Karaağaç Köyü bölgesinde ağır silah atışı yapacak. 

Girne Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, dün başlayan atışlar 22 Kasım tarihine kadar 08.30-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek

14/11/2024 12:05
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TAGS: haber, kıbrıs
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