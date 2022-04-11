Ağır yaralama suçundan 8 yıl hapis cezası aldı

Ağır Yaralama suçu ile ilgili olarak sanık Emel Avcıbaşı’nın hakkındaki karar açıklandı.

Emel Avcıbaşı (E-60) 4 Temmuz tarihinde saat 22.45 sıralarında Yedidalga köyünde komşusu Naci Tekin’le (63) bir süre devam eden sınır ihlali tartışması yaşamış ve alkol aldıktan sonra karşı komşusu Naci Tekin’e av tüfeği ile ateş açıp ağır yaralanmasına neden olmuştu. Olayda başından ve sağ gözünden yaralanan Naci Tekin, yüzde 90 oranında gözünü kaybetmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Soytaç açıkladı.

Soytaç, sanığın mahkum olduğu suçun vahameti, yaygınlığı ve kamuya zarar veren suçlardan olduğunun altını çizdi. Soytaç, sanığın sınır ihtilafı yaşadığı komşusunu av tüfeği ile herşeyden habersiz bir anda vurup, gözünü kaybetmesine neden olmasını, 2 el ateş edip müştekinin eşinin hayatını da tehlikeye atmasını, olay mahallinden kaçıp, dönmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Soytaç, konu suçun kamu güvenliğini tehdit etmesini aleyhine değerlendirdiklerinin altını çizdi. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 8 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Bu habere tepkiniz:



11/04/2022 15:45