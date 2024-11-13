Ağır yaralanan İnanç Bilinçli kurtarılamadı

Gazimağusa’da Aşıklar Tepesi Yolu üzerinde 3 kasım tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan İnanç Bilinçli yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza İnanç Bilinçli (E-29) yönetimindeki GG 660 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla attığı ve araç sürücüsü İnanç Bilinçli ile araçtaki yolcu Erkan Mutela(E-25)’nın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Erkan Mutela, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kaza anında söz konusu araç sürücüsünün İnanç Bilinçli değil, Erkan Mutela olduğu tespit edildi.

Polise yalan bilgi verdiği tespit edilen Erkan Mutela tutuklandı.

Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcu İnanç Bilinçli ise, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, bugün hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.