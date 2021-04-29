Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünden iyi haber

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Fuar Kavşağı'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanarak yoğun bakıma ladırılan motosiklet sürücüsü paketçi Yusuf Çağraş'tan iyi haber geldi.

Halkın Sesi Gazetesin'de yer alan habere göre, Yusuf Çağraş'ın yoğun bakımdan çıktığı bildirildi. Konuyla ilgili Yusuf Çağraş'ın çalıştığı işyerinin sahibi Tamer Tanpınar sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı. "Dün suçsuz günahsız Yusufumuz paket servisi görevini sürdürdüğü esnada,saat 12.40 raddelerinde fuar alanı kavşağında sorumsuzca sürat yapan aracın sebep olduğu kazada ağır yaralandı,yoğun bakımdan çıkmış olduğunu öğrendik ,önce çocuğuna,hanımına kardeşlerine anne babasına tüm ailesine sonra da bize bağışladığı,için tanrıya şükürler olsun deriz. Arayan soran ilgilenen tüm arkadaş ve dostlara teşekkür ederiz,sağolun varolun. Kan vermek için hertürlü yardım için biz burdayız deyen Mem Ertpnr dostuma da ayrıca teşekkürü bir borç biliriz. Kıbrıs TV haber spikeri arkadaşa da daha ucuzdur diye Çin malı motor alıyorlar suçlaması yaptığı için birşey demeyeceğim .

Bu habere tepkiniz:



29/04/2021 17:16