Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün ismi belirlendi!
14/05/2021
Lapta'da bu sabah Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, meydana gelen trafik kazasında Oğuzhan Baş ağır yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre Sevil Bozdağ (K-42), yönetimindeki SC 423 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sağ tarafta bulunan Lapta Sahil Yürüyüş Yolu park alanına dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Oğuzhan Baş (E-24) yönetimindeki 35 AR 098 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.
Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.