Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün ismi belirlendi!

Lapta'da bu sabah Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, meydana gelen trafik kazasında Oğuzhan Baş ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre Sevil Bozdağ (K-42), yönetimindeki SC 423 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sağ tarafta bulunan Lapta Sahil Yürüyüş Yolu park alanına dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Oğuzhan Baş (E-24) yönetimindeki 35 AR 098 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

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14/05/2021 11:17