‘Ağır yaralı’ Fenerbahçe’nin, Galatasaray karşısındaki tek ilacı…

Geçen sezon yaşadığı kötü günlerin ardından bu yıla 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, bu sezon bir türlü aradığı istikrarı yakalayamasa da rakiplerinin de yaşadığı puan kayıpları sayesinde bir şekilde zirve yarışına tutunmayı başardı. Ancak son 3 haftada alınan 2 yenilgi ve 1 beraberliğin ardından, Galatasaray derbisi öncesi sarı laciverlilerde morallerin çok da yerinde olmadığı reddedilemez bir gerçek. Bir başka gerçek ise,; puan tablosunda kendisinden üst sıralarda yer alan Trabzonspor'a yenilip, Alanya'ya diş geçiremeyen "ağır yaralı" durumdaki Fenerbahçe, şampiyonluk hedefini sürdürmek istiyorsa Galatasaray karşısında sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak zorunda.

Geride kalan 22 haftanın neredeyse yarısından fazlasını sol beki olmadan geçiren, stoper mevkisinde orta sahadan bozma Jailson ve Serdar Aziz ile yoluna devam eden ve sağ bekte istikrarsız Isla ile tutunmaya çalışan Fenerbahçe savunması, formda Galatasaray hücumcuları karşısında teknik direktör Ersun Yanal'ın en zayıf karnı olarak görünüyor.

Ara transferde kadroya dahil edilen Simon Falette'in stoperde görev alabileceği iddiaları belirsizliğini korurken, bu kadar kritik bir derbi öncesi savunmadaki soru işaretleri şüphesiz sadece Ersun Yanal'ın değil, bütün Fenerbahçe camiasının karnına ağrılar girmesine neden oluyor. Sol bekte ise sakatlıktan kurtulan Hasan Ali Kaldırım bu maçla birlikte şans bulur mu ya da hocanın Nabil Dirar ısrarı devam eder mi, bunu ancak maç saati öğrenebileceğiz.

Ancak Fenerbahçe'nin savunma planlarında tüm bu dezavantajlardan daha kritik olanı Luis Gustavo'nun cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması. Tereyağından kıl çeker gibi kaptığı toplar ve yaptığı kritik müdahalelerle savunma oyuncularının önünde kale gibi duran Brezilyalı futbolcunun yokluğu, yerine kim oynarsa oynasın hissedilecek türden. Geçen sezonun yarından beri stoper oynayan Jailson'un bu bölgeye çekilerek, stoperde ise Falette-Serdar Aziz ikilisine görev vermek, belki de bu yaraya yapılabilecek en doğru pansuman olabilir.

Sakat Emre Belözoğlu'nun da yokluğunda "Ozan Tufan'ın orta sahadaki partneri kim olur?" sorusuna verilecek cevaplar arasında Tolgay Arslan ve Tolga Ciğerci de yer alıyor. Ancak iki futbolcunun da en iyi dönemlerini yaşamadığı ve form grafiği olarak yükselişe geçen Galatasaray orta sahası karşısında kırılgan bir konumda oldukları malumun ilanı. Özellikle iç sahada rakibe ön alanda presi tercih eden Ersun Yanal, savunma ve orta sahadaki zaafiyetlerini kapatmak için bu taktiğini maç başından sonuna kadar kullanmak isteyecektir.

Her ne kadar sezon başından beri en kritik maçlarda kaçan goller, harcanan fırsatlar nedeniyle hücum oyuncularının formu eleştiri konusu olsa da, bu maçta yaralı haldeki takımın ilacı ve kilidi açacak bölge hücum hattı olacak. Vedat Muriqi'nin ön taraftaki presi ve hataya yatkın Galatasaray savunması üzerinde oluşturacağı baskı, Fenerbahçe'ye nefes aldıracak en önemli silah. Son haftalarda takımdaki düşüşe ayak uyduran Kosovalı forvet, Kadıköy atmosferini ve taraftarı da arkasına alarak takımını sırtlamalı. Aksi takdirde kendisine uygulanacak markajda ezilip, zaten kör-topal haldeki savunma-orta saha kurgusunu çıkmaza sürükleyebilir.

Vedat Muriqi'nin yanı sıra şu an belki de takımın tek formda ismi olan Max Kruse, son 5 maçtaki 4 gol, 1 asistlik performansıyla Fenerbahçe cephesinde derbinin kritik ismi olmaya aday. Kapalı savunmalara karşı adam eksilten oyuncu yokluğunu iliklerine kadar hisseden Fenerbahçe, Alman yıldızın kilit paslarıyla bu soruna çare arayacak. Bu sezon ligde yaptığı 6 asistin dışında, "asistin asisti" konusunda da ligde en iyiler arasında yer alan Kruse, Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle oynamayacak olan Lemina'nın yokluğunu fırsata çevirebilir. Çünkü Lemina'nın Kruse'a karşı uygulayacağı birebir markaj ve fizik üstünlüğünü, Galatasaray yedekleri arasında yapabilecek ikinci bir isim yok.

Kanat bölgesinde kimin oynayacağı ise Fenerbahçe için tam bir muamma. Deniz Türüç, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci ve belki de maç içinde Ozan Tufan bu bölgede oynayabilecek isimler. Ancak Ferdi Kadıoğlu dışında hiçbiri asıl olarak bu mevkinin oyuncusu değil. Garry Rodrigues'in sakatlığı ve Victor Moses'ın takımdan gönderilmesiye Fenerbahçe'nin kanat organizasyonları da sadece pas oyununa sıkışmış durumda. Bu yüzden hızlı hücum opsiyonu devre dışı kalan Fenerbahçe'nin, kanat ve orta saha oyuncularının pas trafiği sayesinde rakibinin açığını aramaktan başka şansı yok.

Tam da bu durum Fenerbahçe'nin elini Galatasaray'a karşı güçlendiriyor. Çünkü Galatasaray bu sezon kazandığı ya da iyi oynadığı maçların tümünde oyunu rakip yarı sahaya yıkmış ve top kontrolünü elinde tutmuştu. Ama topu rakibine verdiği andan itibaren Galatasaray'ın bütün oyun planı bozuluyor ve savunmadaki dağınıklığının defoları ortaya çıkıyor. Kaybettiği maçlar dahil neredeyse ligin en çok topla oynayan takımı olan Fenerbahçe, bu istatistiğini devam ettirip son vuruş konusundaki beceriksizliğine çare bulduğu anda Galatasaray karşısında üstün duruma geçecektir.

Son söz ise kaleci Altay Bayındır'a... Henüz 21 yaşında bir kaleci hakkında şimdiden çok şey yazılıp çizildi. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda kaleyi devralan, bazen iyi, bazen kötü maçlar çıkartan ancak daima sahaya konsantre olan Altay Bayındır için bu derbi büyük bir sınav olacak. Deplasmandaki Galatasaray derbisinde ve diğer maçlarda yaptığı hayati kurtarışlar halen hafızalarda. Her ne kadar şampiyonluk hedefinde olan bir takım için yeterli düzeyde olup olmadığı tartışma konusu olsa da, potansiyeliyle bu formayı hak ettiğini sonuna kadar göstermiş durumda. Fenerbahçe formasıyla 17 yıl boyunda Kadıköy'de Galatasaray'a derbi kaybetmeyen Volkan Demirel'den aldığı bu bayrağı da layığıyla taşıyıp taşımamak sadece onun ellerinde.

23/02/2020 11:05