Ağırdağ-Boğaz-Dikmen bölgeleri karanlığa gömüldü

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22/12/2023

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Ağırdağ-Boğaz-Dikmen bölgeleri karanlığa gömüldü


Ağırdağ-Boğaz-Dikmen bölgeleri karanlığa gömüldü.

Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 10-12 saattir bölgeler elektriksiz.  Haber Kıbrıs'a ulaşan bölge sakinleri "Bu kış gününde karanlıkta kaldık.Isınamıyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun yaptığı açıklamada orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen trafo arızası nedeniyle Boğazköy'ün bir kısmı, Ağırdağ'ın bir kısmı, Taşkent'in bir kısmı ve Dikmen'in bir kısmına elektrik verilemediği kaydedilerek arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

22/12/2023 19:58
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TAGS: Ağırdağ, Boğaz, Dikmen
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