Ağırdağ İlokulu’nda 33 öğrenciye kurs verildi

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03/12/2024

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Ağırdağ İlokulu’nda 33 öğrenciye kurs verildi

Başkan Pervin Gürler yönetiminde Kybele Inner Wheel Kulübü Ağırdağ İlkokulu’ndaki eğitim projesini tamamladı.

İlkokul öğrencilerine yönelik biçki, dikiş, nakış projesi kapsamında pilot okul olarak seçilen Ağırdağ ilkokulunda 33 kız öğrenciye uzman eğitici, öğretmenler ve üyeler tarafından kasım ayı boyunca haftada iki kez eğitim verildi.

Çocukların büyük heves ve heyecanla katıldıkları eğitim süresince ürettikleri eserler web sayfamızda sergilendi. Kurs, 2 Aralık pazartesi günü sonlandırıldı.

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TAGS: Ağırdağ İlokulu’nda 33 öğrenciye kurs verildi
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