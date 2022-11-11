Ağırdağ'da araç yangını

Ağırdağ'da bu akşam, bir araçta yangın çıktı. Elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın, Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın, saat 17:40 sıralarında çıktı.

Yaşar Rahmioğlu Sokak üzerinde, Mustafa Kuman kullanımındaki LA 678 araçta, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu aracın motor bölümü, ön göğüs kısmı, ön koltuklar, tavanın iç kısmı, ön lastikleri ile ön çamurluk boyası yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam etmektedir.

Bu habere tepkiniz:



11/11/2022 19:32