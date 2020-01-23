Ağırlık Kaldırma Şampiyonası yapıldı

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından organize edilen Powerlifting (Ağırlık Kaldırma) Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerini, Lefkoşa YDÜ-AKKM’nde gerçekleştirildi

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23/01/2020

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Ağırlık Kaldırma Şampiyonası yapıldı

Kadınlar, Erkekler, Gençler ve Büyükler kategorilerinde yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Dereceler:

Büyük Kadınlar:

72 Kg: 1.-Zehra Borazancı, 1.Gülten Demirci

Büyük Erkekler:

74 Kg: 1.Hüseyin Gökçeoğlu Soygazi, 2.İsmail Erca Gökgül

105 Kg: 1.Mehmeteli Deniz, 2.Kubilay Kekeç

120 Kg: 1.Vur Yektaoğlu

120 Kg: 1.Yusuf Yalçınkaya, 2.Sergei Elekskitch

Genç Erkekler:

74 Kg: 1.Erdoğan Çetin, 2.Atakan Terzili

83 Kg: 1.Mustafa Akmergiz, 2.Ferhat Okuyucu

93 Kg: 1.Deha Karahan, 2.Mert Numan, 3.Mehmet Osman Güzelgöz

105 Kg: 1.Sertaç Bulgan, 2.Soykan Göksal Kamal, 3.Hasan Karuzkaz

23/01/2020 13:24
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