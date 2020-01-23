Ağırlık Kaldırma Şampiyonası yapıldı
KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından organize edilen Powerlifting (Ağırlık Kaldırma) Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerini, Lefkoşa YDÜ-AKKM’nde gerçekleştirildi
23/01/2020
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Kadınlar, Erkekler, Gençler ve Büyükler kategorilerinde yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Dereceler:
Büyük Kadınlar:
72 Kg: 1.-Zehra Borazancı, 1.Gülten Demirci
Büyük Erkekler:
74 Kg: 1.Hüseyin Gökçeoğlu Soygazi, 2.İsmail Erca Gökgül
105 Kg: 1.Mehmeteli Deniz, 2.Kubilay Kekeç
120 Kg: 1.Vur Yektaoğlu
120 Kg: 1.Yusuf Yalçınkaya, 2.Sergei Elekskitch
Genç Erkekler:
74 Kg: 1.Erdoğan Çetin, 2.Atakan Terzili
83 Kg: 1.Mustafa Akmergiz, 2.Ferhat Okuyucu
93 Kg: 1.Deha Karahan, 2.Mert Numan, 3.Mehmet Osman Güzelgöz
105 Kg: 1.Sertaç Bulgan, 2.Soykan Göksal Kamal, 3.Hasan Karuzkaz