Ağırlıkları tam ' 1 ton' şimdi ise zayıflamak için...

Brandie, Clarence ve Roshanda. ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan 3 kardeşin ağırlığı 1 tonu aşmış durumda. ABD'de izlenme rekorları kıran Ağır Yaşamlar programına katılan ve zayıflama kararı alan 3 kardeşin hikayesi özel bir bölüm oldu. 'Ton ailesi' diye anılan 3 kardeşin şişmanlamasına neden olan hikayeleri ise çok acı.

Ağırlıkları 1 tonu aşan 3 kardeşin şişmanlama hikayeleri çok eskileri çocukluklarına kadar gidiyor. Anne ve babaları onları bir daha geri dönmemek üzere terk edip gittiklerinde teyzelerinin yanına yerleştiler ve kendilerini iyi hissetmek için yemek yemeğe başladılar.

Çevrelerinde onların davranışlarını kontrol eden ve iyi hissetmelerine yardımcı olacak yetişkin bulamayan üç kardeşin yeme bozuklukları kronik hale geldi ve sürekli bir şeyler yer oldular ve kimse onların yediklerini kısıtlamayı düşünmedi.

Brandie, 'Ailemiz ayrıldıktan sonra istediğimizi yaptık.' derken, Clarence o günlere ilişkin şunları söyledi:'Kimsenin bizi disipline etmediği tek şey yediğimiz yemekti. Sürekli daha fazla yemeye başlayan üç kişiydik ve liseyi bitirene kadar birkaç yıl içinde çok fazla kilolu hale gelmiştik

.'

Aralarında en şişman olanı Clarence'ın bakıma muhtaç hale gelmeye başlaması ise diğer iki kardeş üzerindeki sorumluluğu arttırdı. Ancak onlar da kiloları nedeniyle hareket etmekte ve kardeşlerinin bakımlarını yürütmekte zorlanıyorlardı.

Artık bu duruma bir çözüm bulmaları gerektiğini fark ettiler ve yaşadıkları kasabadaki doktorlara başvurdular. Ancak yaşadıkları yer küçük bir kasabaydı ve obezite tedavisi ile cerrahisini uygulayabilecek donanımda ekip ve ekipmanları yoktu. Bu durum 3 kardeşin umudunu daha da kırdı ancak yılmadılar. Kendi başlarına kilo verebileceklerini düşünerek yediklerini kısıtlayıp daha fazla hareket etmeye çalıştılar.

Kendi başlarına başlattıkları zayıflama serüveninde başarısız olmadılar. 5 ila 23 kilo arasında değişen kilo kayıplarına ulaştılar. Ancak kendi başlarına bu sorunu çözemeyeceklerini hissetmeye başladılar.

Ağır Yaşamlar programına başvuran 3 kardeşin başvurusu kabul edildi. Ancak ameliyat olabilmeleri için önce kilo vermeleri gerekiyordu. Ameliyat olmalarına imkan verecek kiloları vermeyi başaran 3 kardeşi bir test daha bekliyordu.

Ameliyat için sağlık taramasına giren 3 kardeşten Roshanda için haberler hiç de iyi değildi. Sağlık sorunları ameliyat olmasına izin vermiyordu.

Diğer iki kardeş ise ameliyat için onay aldı. Ancak onları terk eden annelerinin bir cerrahi operasyon sonrası yaşamını yitirmiş olması korku duymalarına neden oldu.

Kardeşler ameliyat olup olmamak için karar vermek için zaman istediler.