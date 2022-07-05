AGİT Parlamenter Asamblesi’nde KKTC tepkisi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi’nin 29’uncusu düzenlenen yıllık toplantısında, Rum ve Yunan temsilcilerin KKTC ile ilgili söylemlere tepki gösterdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Meclisi’nden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, AGİT Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı İrini Haralambidu ile Rum heyette yer alan Hristos Senekis ve Yunan temsilcilerin, Türk temsilcinin Maraş ile ilgili söylediklerine yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre, Haralambidu, Senekis ve Yunan temsilciler, Maraş’ın statüsüyle ilgili karar alma ve eylemde bulunma yetkisinin yalnızca KKTC’ye ait olduğuna dair söylemin kabul edilemez olduğunu belirtirken, KKTC’yi “yasadışı oluşum” addederek, Türkiye dışındaki hiçbir devletin ve uluslararası kuruluşun KKTC’yi tanımadığını söyledi.

Haberde, iki heyetin, tek yasal devletin “Kıbrıs Cumhuriyeti” olduğuna vurgu yaptığı ifade edildi.

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05/07/2022 12:58