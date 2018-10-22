Ağız kokusu gidermek için ne yapmalı?

Ağız kokusu nedenleri kişilere göre farklılık göstermektedir. Beslenme alışkanlıklarından uzun konuşmaya, burun kemiğindeki eğrilikten ağız sağlığına yeterince dikkat edilmemesine kadar pek çok sebep ağız kokusu yaşanmasına sebep olmaktadır. Ancak ağız kokusunu gidermek düşünüldüğü kadar zor değil. Ağız ve diş sağlığı uzmanları, ağız kokusu yaşayan kişilere ağız kokusunun nedenlerini tespit ettikten sonra çözüm yolu sunuyor. Peki ağız kokusunu önlemek için ne yapmak gerekiyor? İşte cevabı.

Bazen ağız bakımının yetersizliği bazen de çeşitli hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilen ağız kokusu sosyal yaşamı önemli ölçüde etkileyebiliyor. Çoğunlukla hasta tarafından fark edilmeyen ve kişinin kendisini rahatsız etmeyen sorun, yakın çevresindekileri rahatsız ediyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, ağız kokusu nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

AĞIZ KOKUSUNU BESLENME ALIŞKANLIKLARI TETİKLİYOR

Ağız kokusu genellikle beslenme alışkanlıklarına, ağız hijyeninin kötü olmasına veya birtakım hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin; soğan, sarımsak, turp veya bazı diğer kokulu baharatlar, tütün ya da aşırı alkol kullanımı gibi alışkanlıklar ağız kokusunun beslenme kültürüne bağlı nedenleri olarak sıralanabilir. Ayrıca herhangi bir hastalık olmasa da açlık nedeniyle ya da ağız ve dişlerin veya ağız içi protezlerin temizliğinin yeterince yapılmaması sonucunda da besin artıklarına bağlı olarak görülebilir.

AĞIZ KOKUSU NEDENLERİ ARASINDA BADEMCİK İLTİHAPLARI DA VAR

Ağız kokusunun yaklaşık %90'ı ağızla ilişkili olarak görülür. Ağza bağlı nedenler arasında; diş çürükleri, diş eti iltihapları, ağız mukozasındaki diğer hastalıklar, bademcik iltihapları, öpücük hastalığı, bademcik veya yutak bölgesindeki apseler, kuşpalazı, tüylü dil, paslı dil, ağız boşluğundaki kanserler sayılabilir.

UZUN KONUŞMALAR İLE AĞIZ KURULUĞU AĞIZ KOKUSU OLUŞTURUR

Ağızda tükürük salgısının eksikliği veya yetersizliği direk ağız hijyenini bozarak ağız kokusuna neden olur. Bu nedenle uzun süreli konuşma alışkanlığı, stres, tükürük bezi taşları veya iltihapları, şeker hastalığı, otoimmün tükürük bezi hastalıkları, ağız kuruluğu oluşturan ilaçlar, vitamin eksiklikleri, damak yarığı, dilin büyük olması veya alt çenenin küçük olması gibi yapısal bozukluklar da ağız kuruluğu sonucunda ağız kokusunu oluşturmaktadır.

BURUN KEMİĞİNİZDE EĞRİLİK VARSA...

Her türlü burun tıkanıklığı ağız yoluyla solunuma yol açacağından, ağız kuruluğuna neden olarak ağız kokusunu oluşturur. Buna göre burun kemiği eğrilikleri, burun kemiğindeki delikler, burun eti büyümeleri, burun etlerinin erimesi ve aşırı küçülmesi, burun alerjileri, burun iltihapları, sinüzitler, burundaki yabancı cisimler veya burun taşları, geniz eti büyümeleri, burun kanaması, burun ve geniz kanserleri ağız kokusu oluşturan nedenlerdir.