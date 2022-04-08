Ramazan ayında oruç tutulmasından dolayı neredeyse tüm gün yiyecek ve içecek tüketilmemesi, ağız ve diş bakımının ihmal edilmesine yol açabiliyor. Ağız ve diş bakımı nasıl yapılmalı? Detayları sizler için kaleme aldık.

Ağız ve diş bakımı nasıl yapılmalı?

Ağız ve diş bakımında doğru bilinen yanlışların olduğunu ifade eden uzmanlar; dişlerin çok sert fırçalanması, karbonat ve bitki çaylarının kullanılması ile daha iyi temizlendiği algısının yanlış olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, dişlerin ara yüz temizliğinin etkin bir şekilde yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekerek şekerli, asitli gıda tüketimi ve sigara kullanımı gibi alışkanlıkların dişlerde asit üreten bakterileri artırdığını vurguluyor. Ramazan günlerinin yaşandığı bugünlerde Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yumuşhan Günay, ağız ve diş sağlığını koruyacak yöntemleri ve doğru bilinen yanlışları paylaştı.

Diş sağlığı hakkında doğru bilinen yanlışlar…

Prof. Dr. Yumuşhan Günay, ağız sağlığı için doğru bilinen ve sıkça yapılan yanlışları şu şekilde değerlendirdi: “Dişler ne kadar çok sert fırçalanırsa, o kadar iyi temizlenir şeklinde bir düşünce var. Dişlerin çok sert ve aşındırıcı bir şekilde fırçalanması, dişlerin iç kısımlarını aşınmadan ve çürümeden koruyan diş minesinin aşındırabilir ve dişlerinize zarar verebilir. Bazı insanlar diş ipi kullanmanın artık pek de gerekli olmadığını düşünüyor. Burada önemli olan, dişlerin ara yüz temizliğinin etkin bir şekilde yapılabilmesidir. Diş ipi yerine ara yüz diş fırçası da kullanılabilir ama özellikle çapraşık dişlerde diş ipi kullanılmalı. Diş fırçalanırken diş etlerinde kanama oluyorsa hiç müdahale edilmemesi gerektiği yönünde yanlış bir düşünceden de bahsedebiliriz. Diş eti kanaması genellikle diş fırçası kıllarının aralara düzgün olarak ulaşmaması sonucu dişler arasında bakteri ve plak biriktiği zamanlarda görülür. Bakteri oluşumları ise diş eti iltihaplanmalarına yol açar. Kanama da bu sürecin bir aşamasıdır. Ancak, diş ipi kullanımı alışkanlık haline getirilirse iltihaplanmanın ve dolayısıyla kanamanın önüne geçilebilir.”

Diş eti hastalığı farklı rahatsızlıkların habercisi olabilir

Diş eti hastalığının sadece ağız sağlığı ile ilgili bir problem olmadığını söyleyen Prof. Dr. Yumuşhan Günay, “Diş eti hastalığı var ise kişide diyabet ve hipertansiyon gibi rahatsızlıklar da olabilir. Bunun yanı sıra kronik iltihaplanmalar ile ilgili bazı kanserlerin oluşması muhtemeldir.” ifadelerini kullandı.

Karbonat ve bitki çayı kullanımına dikkat!

Karbonat ile dişleri ovmanın ya da ağız kokusunu önlemek için bitki çayları ile gargara yapmanın fazla miktarda ve kontrolsüz uygulanması durumunda zarar verebileceğini belirten Prof. Dr. Yumuşhan Günay, “Zarar o an görülmeyebilir fakat uzun vadede oluşturacağı hasarlar göz ardı edilemez. Her gün karbonat ile diş fırçalamak, dişlerde hasar oluşturacak kadar aşınmalara neden olabilir. Uzun süre karbonatla diş beyazlatma yöntemini kullananlarda, diş minesinin aşındığı gözlemlenmiş. Karbonat, iri granüllü maddeler olduğu için dişin mine tabakalarını çizer ve aşındırır. Bunun sonucunda dişler parlaklığını kaybeder ve yiyip içtiğimiz besinlerle, dişler daha kısa zamanda doğal rengini kaybeder. Bitki çaylarını fazla tüketmek de dişlerde renklenmeye yol açabilir.” dedi.

Sigara kullanımı bakteri artışına sebep oluyor

Ağız ve diş sağlığına yeterince özen göstermemenin diş çürüklerine sebep olacağını vurgulayan Prof. Dr. Yumuşhan Günay, “Ağız ve dişlerin bakımı düzenli olarak yapılmadığı takdirde hali hazırda ağzımızda bulunan bakterilerin sayısı artarak diş yüzeyine yapışacak ve diş üzerinde delikler oluşacaktır. Bu asit üreten bakterilerin artmasındaki ana sebeplerin başında ise yemeklerden sonra dişlerin fırçalanmaması, diş ipi ile dişler arasında kalan yemek artıklarının temizlenmemesi, şekerli ve asitli gıda tüketimi, sigara kullanımı gibi yaşam tarzımızı oluşturan alışkanlıklar geliyor.” diye konuştu.

Prof. Dr. Yumuşhan Günay, hayat boyunca dişlerin pek çok kimyasal ve fiziksel etkenlere maruz kaldığını söyledi ve “Bunun neticesinde dişlerde çürük, travma ve aşınmalar meydana gelebiliyor. Erozyon gibi diş aşınmaları, fiziksel veya mikrobik etki olmaksızın ağza giren asitlerin diş dokusunda yarattığı kayıp olarak tanımlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Diş eti çekilmesi çok sık görülüyor

Dişlerde periodontal hastalıkların meydana gelebileceğini belirten Prof. Dr. Yumuşhan Günay, “Periodontal hastalıklar, dişeti iltihabı (gingivitis) ile başlar. Yani gingivitis, periodontal hastalığın erken dönemidir. Bu dönemde dişetleri kanamalı, kırmızı ve hacim olarak büyümüş oluyor. Erken dönemde çok fazla rahatsızlık vermeyebilir. Fakat tedavi edilmezse hastalık periodontitise ilerleyerek dişeti ve dişleri destekleyen çene kemiğinde geriye dönüşsüz hasar oluşturabilir. Popülasyonun büyük bir kısmında görülen diş eti hastalıklarından biri diş eti çekilmesidir.” dedi.

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08/04/2022 15:40