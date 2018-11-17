Ağız ve diş bakımında çürükleri önlemenin yolları

Ağız ve diş sağlığının öneminin farkındalığında olan ülkelerde diş hekimine 6 ayda bir gitme zorunluluğu varken ülkemizde böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte 2 yılda bir diş hekimine gidilmektedir. İleride oluşabilecek sistematik rahatsızlıkların önüne geçebilmek için ağız ve diş bakımını düzenli yapmak, koruyucu ve önleyici tedavileri yaptırmak esastır. İşte ağız ve diş bakımında çürükleri önlemenin 10 temel yolları...

1- Sabah ve akşam dişleri fırçalamak, diş ipi kullanmak ve ağız gargaraları ile dişlerin detaylı temizliğini yapmak: Diş ipi diş temizliğini tamamlayan bir işlemdir. Dişler ne kadar iyi fırçalansa da ara yüzler ve protezlerin altı diş ipi yardımıyla temizlenir. Yapılan istatistiklere göre plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş fırçalamanın etkisi %66 iken plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş ipinin rolü %34 olmaktadır. Günde 1 defa mutlaka diş ipi kullanılmalıdır.

2- Dengeli beslenme: Beslenmede ilk prensip vücut için gerekli her türlü protein vitamin, mineral ,karbonhidrat gibi tam besinlerin dengeli bir şekilde alınmasıdır. Bu dengeyi bozacak her türlü alışkanlık genel sağlığımızı nasıl olumsuz etkiliyor ise diş sağlığımızı da olumsuz etkileyecektir.

3- Fındık, ceviz gibi sert besinler dişlerle kırılmamalıdır.

4- Havuç, elma gibi lifli ve çok sert besinleri yemek bir nevi diş fırçası görevi üstlenerek, dişleri temizler ve güçlendirir.

5- Özellikle çocukluk çağında dişlerin çıkması ile birlikte azı dişlere fissür örtücü uygulanması çürükleri önlemektedir.

6- Şekersiz sakız çiğnemek dişlerin temizlenmesine yardımcı olur.

7- Şeker, çikolata lokum gibi gıdalardan sonra dişlerin özellikle fırçalanması veya bol su ile çalkalanması gerekmektedir.

8- Asitli içecekler yerine doğal meyve suları veya maden suları tercih edilmelidir.

9- Düzenli diş hekimine giderek ,belirli aralıklar ile panoramik röntgen çektirerek çürük kontrolü yapılmalıdır.

10- Çok soğuk ve çok sıcak yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalıdır.