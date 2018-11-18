Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi bünyesinde “Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Komitesi” kuruldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Komitede, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Sevgül Maydonozcu Kara öncülüğünde, Dr. Suat Günsel Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Çetiner, YDÜ Pedodonti ABD araştırma görevlisi Dt. Ferdiye Küçük, Uzm Dt Meryem Ziya, Diş Tabipleri Odası temsilcisi Dr. Özkem Azmi Öğe ve Uzm Dt. Zühtü Baysan görev yapacak.

Komite tüm yıl boyunca ilkokul birinci sınıf çocuklara sağlık merkezlerinde ağız ve diş sağlığı ile ilgili eğitim, tarama ve koruyucu uygulamalarla hizmet verecek.

İlki 22 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek olan hizmet, Serdarlı Sağlık Merkezinde Serdarlı İlkokulu birinci sınıflarına verilecek.

Ayrıca önümüzdeki günlerde gezici diş tır projesi de hayata geçirilecek.