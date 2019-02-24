AGK BTM2 Ligine Katılıyor

KKTC’nin köklü kulüplerinden olan Akdoğan Akıncılar Gençlik ve Spor Kulübü (AGK) bu yıl yeniden kurulmasının ardından, yönetim kurulunun oluşturulup toplanmasıyla birlikte BTM2 Ligine katılma kararı aldığını kamuoyuna duyurdu.

Başkan Mehmet ÖZDOĞAÇ taraftarı desteğe çağırdı Özdoğaç yaptığı açıklamada, AGK’nin başarılı olabilmesi için yönetim kurulunun tüm imkanlarıyla seferber olacağını, tüm üyelere ve taraftara çağrıda bulunarak daha çok üye yapılması gerektiğini, düzenli bir şekilde kulübe katkı sağlamak isteyenlerin tüzük gereği minimum aidat ücreti olan 20 TL’yi zamanında ödemeleri gerektiğini, yurt dışında yaşayan AGK sevdalıları için de Kıbrıs Vakıflar Bankası Akdoğan Şubesi Iban numarası olan CT09 1100 8331 0313 0400 0000 hesabından da bağışda bulunabileceklerini söyleyerek, AGK’ne destek olan ve olacak olan herkese gönülden teşekkür edip taraftarın desteği ile hep birlikte daha güzel günlere ilerleyeceklerini vurguladı.

Altyapı için çalışmalar başladı Başkan Mehmet ÖZDOĞAÇ, Akdoğan Akıncılar Gençlik ve Spor Kulübü’nün alt yapı çalışmaları için yakın zamanda Futbol Akademisinin kurulacağını, hem Akdoğan’da hem de civar köylerde yaşayan gençlere, çocuklara ve ailelerine kulübe katılmaları için çağrıda bulunarak, en önemli şeyin öncelikle her bir bireye başta spor sevgisini kazandırıp kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak olduğunu, aynı zamanda da Akdoğan Akıncılar Gençlik ve Spor Kulübü’nün bayrağını daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.