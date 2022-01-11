Ağrı kesici kullanımı baş ağrısına yol açıyor

Migren, gerilim tipi baş ağrısı gibi başka bir hastalığa bağlı olmayan ağrılar (primer baş ağrısı), yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar ise bu sorunla karşı karşıya kalan bireylerde aşırı ağrı kesici kullanımının ağrıyı kronik hale getirdiğini söylüyor. Ülkemizde 10 milyondan fazla insanın kronik baş ağrısı yaşadığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Nihat Mustafayev, baş ağrısının nedeninin ağrı kesiciler olabileceğine dikkat çekerek bilgilendirmelerde bulundu.

Uzun süren baş ağrılarının pek çok farklı nedeni olabilir. Dolayısıyla kontrolsüz ağrı kesici kullanmak yerine bir hekime başvurarak ağrının nedeninin araştırılması gerekiyor. Çünkü yapılan çalışmalar, kontrolsüz ve aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı olarak nüfusun yüzde 1 ila 2'sinin aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrılarından (İAKB) muzdarip olduğunu gösteriyor.

Özellikle migren ya da gerilim tipi baş ağrısı gibi primer baş ağrısı olan hastalarda ilaca bağlı baş ağrısı gelişme riski ile ilgili Uluslararası Baş Ağrısı Komitesi’nin sunduğu bazı kriterler var. Bunlar; migren ve gerilim baş ağrısı gibi baş ağrılarının olması, çok sık baş ağrısı yaşanması, minimum 3 aydır ağrıların devam etmesi ve ayda 10-15 taneden fazla ilaç kullanılması, ilaçlar bırakıldığında ağrılarda azalma olması. Bu kriterlere sahip olan bireyler aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısı (İAKB) riski ile karşı karşıyadır. Her türlü ağrı kesici, kronik baş ağrısı gelişimine yol açmaktadır.

Aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısı (İAKB) yaşayan bireylerde genetik faktörlerin de rol oynadığı düşünülmektedir. Migren ya da gerilim tipi baş ağrısı yaşayanların aşırı ağrı kesici kullanması sonucunda meydana gelen ağrıda genetik faktörler de rol oynuyor. İlaç kaynaklı olsun ya da olmasın doğru teşhis ve tedavi için doktor kontrolü oldukça önemli.

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11/01/2022 19:26