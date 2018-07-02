Ağrı’da günlerdir aranan Leyla’dan acı haber

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni kaybolduğu köyden 3 kilometre uzakta gömülü olarak bulundu.

Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü Ağrı'nın Bezirhane Köyü'nde kayboldu. Jandarma, AFAD, UMKE, Kızılay ve arama kurtarma ekipleri, günlerce metruk binalarda, tarlalarda ve sazlıklarda Leyla'yı aradı. Bakılan yerlerin üzerinden defalarca geçildi. Köyde başlatılan çalışmalar köy dışına kadar taştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan özel ekip, Leyla'yı aramak için seferber oldu. Sadece görevliler değil, çalışmalara Batman'dan gelen 5 kişilik gönüllü avcı ekibi de katıldı.

ACI HABER BUGÜN GELDİ

Küçük Leyla'dan günler sonra kahreden haber geldi. Minik Leyla, arama çalışmalarının 18. gününde dedesinin köyünde ölü bulundu.