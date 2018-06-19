Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk her yerde aranıyor

Ağrı'da yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çifti, iki gün önce sabah saatlerinde, bayram ziyareti için kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bezirgan köyüne gitti.



Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi.

Aydemir çifti içeri girerken, küçük Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı.

Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile tüm çabalara karşın Leyla'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verdi.



Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

LEYLA'NIN SON GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI



Öte yandan, küçük Leyla'nın amcası tarafından küçük kızın olaydan bir gün önce cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü de basına dağıtıldı.

Güvenlik korucuları ve köylülerin de destek verdiği aramalarda, köy ve çevresi didik didik arandı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda küçük kızın düşme ihtimali gözönünde bulundurularak derenin suyu kesildi. Ekipler, dere boyunca ellerinde küreklerle küçük kızdan bir iz aradı. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

Köy içerisi ve çevresinde geniş bir alanda arama çalışması yürüten jandarma, AFAD ve korucular, gün boyu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

EKİPLER HER YERE BAKIYOR



Ekiplerin sürdürdüğü arama çalışmalarında, köydeki ahır, çatı, odunluk, tandır evleri ile su dolu çukurlar, su deposu, dere ve kanallar vidanjörle boşaltılıp kontrol edildi.



AFAD ve jandarma ekipleri, bir taraftan da il merkezine doğru 15 kilometrelik yolu drone desteğiyle taradı.



Ekipler, geniş ve uzun arazide boyu aşan buğday tarlalarını arama köpeklerini kullanarak kontrol etti.

ANNE: CANIMI VEREYİM, YETER Kİ KIZIMI GETİRSİNLER

Bayramın birinci günü kızının kaybolmasıyla büyük acı yaşayan anne Şükran Aydemir, "Evim yıkıldı, ciğerim dağlandı. Allah rızası için duyan, bilen kim varsa bana ulaşsın. Ne isterlerse vereceğim. Bir hatadır, olabilir. Eğer götüren varsa getirsin. Söz, davacı olmayacağım. Allah rızası için getirsinler. Benim kimseyle bir düşmanlığım yok. Eğer ki bana kin ve düşmanlık besliyorlarsa da getirsinler. Onlardan da şikayetçi olmayacağım. Benim kızım daha bir şeyi yiyemiyor, biberonla besleniyor. Para isterlerse para vereyim. Canımı istiyorlarsa canımı vereyim. Yeter ki kızımı getirsinler" dedi.

15 DAKİKADA YOK OLDU



15 dakika içinde kızının ortadan kaybolduğunu belirten baba Nihat Aydemir ise "Bayramın birinci günü köye geldik ve babamın mezarını ailemle ziyaret ettik. Leyla'yı getirip eve bıraktım. Sonra diğer köydeki taziyeye gittim. Döndüğümde eşime gitmek için hazırlanmasını söyledim. Leyla'yı sorunca 'Leyla dışarıda.' dedi. Ben dışarı çıktığımda kardeşlerim Yusuf ve Musa'ya sordum. Onlar da Leyla 'Buradaydı.' dediler. Aradık ama bir türlü bulamadık. Camiden anons ettirdik. Sonra da jandarmaya, emniyete ve 122'ye haber verdik. Allah rızası için bulan, gören varsa bize haber versinler" diye konuştu.

KAÇIRILMA İHTİMALİ



Bütün ekiplerin köy ve çevresinde arama yaptığını ancak bir şey bulamadıklarını belirten Aydemir, şüphelendikleri bir durumun olup olmadığı sorusuna şöyle cevap verdi: "Şüphelendiğimiz bir şey şu anda yok. Şu anda kaçırılmanın üzerinde duruluyor. Biz de bekliyoruz. Allah rızası için bulan varsa bize yardımcı olsunlar. Bütün köy adım adım aranıyor. Yakın köylerde de arama yapıldı. Şu anda bir sonuç çıkmadı. 4 gündür askerimiz, görevlilerimiz seferber oldu. Allah onlardan razı olsun."



Sosyal medyada Leyla Aydemir'in bulunması için destek kampanyası da başlatıldı.