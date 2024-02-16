AĞRIM KALMADI!

Uzun bir süredir eklem ağrıları ve fibromiyalji rahatsızlıkları olan Fikret Görel Hanım, Dr. Hakan Özkul’dan aldığı bitkisel tedavi sürecinde neler yaşadığını ve tedavinin ne gibi etkileri olduğunu Haber Kıbrıs ekibine aktardı!

İki Kez Ameliyat Oldum!

“Ben Fikret Görel, Lefkoşa’da ikamet ediyorum. 64 yaşındayım.”

“Sağlık problemlerim eklem ağrılarım vardı. Sağ omuzdan, sağ dizden menisküs yırtığından dolayı ameliyat oldum. Doktorum sol tarafım için de ameliyat olmam gerekeceğini söyledi ve ben de başka yöntemler araştırmaya başladım.”

Dr. Hakan Özkul’un Ekibine Ulaştım!

“Dr. Hakan Özkul’un videolarını gördüm ve merak ettim benim için de iyi gelebilir mi diye. Araştırdım ekibine ulaştım. Sorunlarımı anlattım onlarda bana yardımcı olabileceklerini söylediler. Böylelikle bitkisel tedavi sürecine başladım.”

Önceden Dışarı Çıkmak Bile İstemezdim!

“Bitkisel tedaviden önce merdiven çıkamazdım. Oturduğum yerden mesela yarım saat oturduysam kalkamazdım. Fazla yol yürüyemiyordum ben yürümeyi çok seven bir insanım. Dışarı çıkmak bile istemiyordum hastalığımdan dolayı.

Eklem ağrılarından dolayı yaşam kalitesi düşen Fikret Hanım, bitkisel tedavi almaya başladıktan sonra ne gibi değişimler olduğunu aktardı!

“Ağrılarım Kalmadı”

“Dr. Hakan Özkul’dan bitkisel tedaviye almaya başladığım ilk haftadan itibaren çok güzel sonuçlar almaya başladım. Ağrılarım gitgide azalmaya başladı. Merdiven çıkamazdım fakat şu an çok iyiyim. Artık ağrım kalmadı.

Sinir sıkışması, sıvı kaybı gibi rahatsızlıklar da vardı bende bitkisel tedavinin bunlara da iyi geldiğini gördüm. Benim gibi hastalara bitkisel tedaviyi öneriyorum.”

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