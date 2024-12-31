Ağrıyla savaşan 9 faydalı besin

Mide bulantısı, adet sancısı, iltihaplı romatizma, kireçlenme, ağrılı kramp veya migren gibi şikayetler birçok kişinin başına gelmesi muhtemel sağlık şikayetleri arasında yer alıyor. Ağrılarınızı hafifletmek için ilk olarak ilaca başvurmak yerine beslenme şeklinizi değiştirerek ağrınızı hafifletebilirsiniz. Klinik Doçent Dr. Sabrina Felson'ın da onayladığı bu 9 besin ağrılarınıza derman olabilir.

Vücudun belirli bölgelerinde ortaya çıkan ağrılar günlük hayatımızda çoğumuzun başına gelen durumlardan biri. Peki, ağrılardan en doğal ve etkili bir şekilde nasıl kurtuluruz? WebMD'de yer alan habere göre ağrıyla savaşan 9 besin...

Bu besinler ve faydaları tıbbi olarak Klinik Doçent Dr. Sabrina Felson tarafından incelenmiştir.

AĞRIYLA SAVAŞAN 9 BESİN:

1) ZENCEFİL

Geleneksel tıbbın temel unsurlarından biri olan bu besin en çok mide bulantısı önleyici, mideyi yatıştırıcı özellikleriyle bilinir. Bazı araştırmalar zencefilin adet sancısını hafifletebileceğini öne sürüyor.

2) YABAN MERSİNİ

Bu küçük sulu mücevherler, iltihapla savaşabilecek ve ağrıyı azaltabilecek çok sayıda fitonutrient içerir. Yaban mersini mevsimi değilse, dondurulmuş yaban mersinleri taze olanlarla aynı, hatta daha fazla besin içerebilir. Çilek ve portakal gibi antioksidan ve polifenol içeren diğer meyveler de benzer bir yatıştırıcı etkiye sahiptir.

3) KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği, migrenlerinizin sayısını azaltabilecek bir mineral olan magnezyumun harika bir kaynağıdır. Ayrıca osteoporozu önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir. Daha fazla magnezyum için diyetinize badem ve kaju, koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak ve kara lahana gibi), fasulye ve mercimek ekleyin.

4) SOMON

İltihap önleyici omega-3 yağ asitleriyle dolu olan somon, birçok uzmanın tavsiyesi. Kalp sağlığına iyi geldiği düşünülür ve romatoid artritiniz (iltihaplı romatizma) varsa eklem hassasiyetini giderebilir. Ton balığı, sardalya ve uskumru gibi diğer soğuk su balığı çeşitleri de iyi seçimlerdir.

5) ZERDEÇAL

Baharattaki köriye parlak turuncu-sarı rengini veren bileşik, vücudunuzdaki iltihaplanma dahil olmak üzere çeşitli ağrıları hafifletebilir. Romatoid artrit (iltihaplı romatizma) ve osteoartriti (kireçlenme) olan ve kurkumin takviyesi alan kişiler üzerinde yapılan çalışmalar, daha iyi yürüyebildiklerini ve ilaç almanın yan etkileri olmadan yürüyebildiklerini buldu. Karabiber vücudunuzun onu emmesine yardımcı olabilir, bu yüzden zencefil ve balla demlenmiş bir baharat karışımını çay yapıp tüketebilirsiniz.

6) VİŞNE

Bir çalışmada, yarıştan 7 gün önce ve yarış günü vişne suyu içen koşucular (340 gram, günde iki kez) doğal meyve suyu içermeyen benzer tada sahip bir içecek içen bir gruba göre önemli ölçüde daha az kas ağrısı yaşadı. Bu, meyvedeki antioksidanlardan ve iltihap giderici bileşiklerden kaynaklanıyor olabilir.

7) SIZMA ZEYTİNYAĞI

Sızma zeytinyağı, iltihap giderici özelliklere sahip oleokantal adı verilen bir bileşik içerir. Bu tür yağları tüketirken boğazın arkasında acımsı bir tat hissedebilirsiniz. Sızma zeytinyağı sağlıklı bir diyetin parçasıdır ve diret olarak ağrıyan bölgeye uygulandığında eklem ağrısını hafifletebilir. Sızma zeytinyağı (EVO) ayrıca kıkırdağın parçalanmasını önleyen bir bariyer görevi gören bir protein olan lubricin içerir. Zeytinyağıyla yemek pişirirken daha düşük sıcaklıklara bağlı kalın, böylece birçok faydasını kaybetmezsiniz.

8) ACI BİBERLER

Acı biberlere acılığını veren madde olan kapsaisin, kremlerde ve bantlarda ağrı kesici özelliğiyle iyi bilinir. Bazı araştırmalar, acı biberleri cildinize sürmek yerine yemenin de iltihabı azaltabileceğini ve önleyebileceğini öne sürüyor. Acı tat ayrıca beyninizi endorfin salgılaması için kandırır ve bu da ağrı sinyallerini engeller.

9) NANE

Nane yağı, hassas bağırsak sendromunun (IBS) belirtileri olan ağrılı krampları, gazı ve şişkinliği giderir. Nane çayı, ara sıra oluşan mide bulantısı için iyi bir yatıştırıcıdır. İlk araştırmalarda, Brezilya nane çayı (Hyptnis crenata bitkisinden yapılır) reçeteli bir ağrı kesici kadar etkili olmuştur.