“Agros Gül Suyu” AB tarafından korunan coğrafi işaretlerle ilgili resmi sicile girdi

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12/10/2024

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“Agros Gül Suyu” AB tarafından korunan coğrafi işaretlerle ilgili resmi sicile girdi

Güney Kıbrıs’ta üretilen “Agros Gül Suyu"nun (Agros Rosewater) Avrupa Birliği (AB) tarafından korunan coğrafi işaretlerle ilgili resmi sicile giren 13’üncü ürün olduğu haber verildi.

Haravgi gazetesi Rum tarım bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, ilgili dosyanın 2022 yılının ağustos ayında Avrupa Komisyonu'na sunulduğunu ve ürünün tescil edildiğinin 4 Ekim 2024 tarihinde AB resmi gazetesinde yayımlandığını ekledi.

12/10/2024 13:49
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TAGS: “Agros Gül Suyu” AB tarafından korunan coğrafi işaretlerle ilgili resmi sicile girdi
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