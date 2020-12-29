Ağrotur üssünde İHA kazasi

Ağrotur İngiliz Üslerinde 14 Ekim’de gerçekleştirilen bir tatbikat sırasında İngiltere’ye ait “Watchkeeper” tipi bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü, olayın iki ay sonra açıklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Ağrotur’dan İngiliz Drone’u Kazası” başlığı altında verdiği haberinde, İngiltere’ya ait “Wachkeeper” tipi bir İHA’nın, 14 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen bir tatbikat sırasında Ağrotur üssünde düştüğünü, olayın İngiliz askeri makamlarınca iki ay sonra açıklandığını yazdı.

Gazete, 500 kilo ağırlığında ve 6 buçuk metre uzunluğundaki İHA’nın, yüksek teknolojik silahların yer aldığı bir tatbikat sırasında düştüğünü, İngiliz askeri makamlarının ise, yasa gereği olayı dün doğrulamak zorunda kaldıklarını belirtti.

Habere göre, İngiliz askeri makamlarınca yapılan açıklamada, İHA’nın düştüğü doğrulanırken olayın araştırıldığını ifade ettiler.

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29/12/2020 13:30