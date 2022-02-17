Ağrotur Üssü’ne Typhoon savaş uçakları geldi

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle İngiltere, NATO katkısının bir parçası olarak Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde yer alan 4 savaş uçağını (Typhoon) Güney Kıbrıs’taki Ağrotur İngiliz Üssü’ne gönderdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, 4 savaş uçağının Doğu Avrupa'daki NATO müttefikleriyle birlikte devriye gezmeye başlayacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Birleşik Krallık savaş gemisi Trent'in Kanada, İtalya, İspanya ve Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz'de devriyeler yapmaya başladığı da belirtildi.

Diamond savaş gemisi ise, önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz'de NATO müttefikleriyle birleşecek.

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17/02/2022 15:21