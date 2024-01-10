Ağrotur'a güneş parkı

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10/01/2024

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Ağrotur'a güneş parkı

Rum Elektrik İdaresi’ne(AİK) ait Ağrotur’da inşa edilen güneş parkının dün törenle açıldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Ağrotur’daki güneş parkının açılışının, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu tarafından yapıldığını yazdı.

Habere göre Enerji Bakanı Papanastasiu, 12 megavat kapasiteli Ağrotur’daki güneş parkını dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Papanastasiu, güneş parkının, AİK’in yeşil portföyüne dahil olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken AİK’in güneş parklarına yönelik büyük katkısından da söz etti.

Gazete projenin, 9.7 milyon Euro’ya mal olduğunu da yazdı.

10/01/2024 12:06
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TAGS: Ağrotur, güneş, parkı,
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