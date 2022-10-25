Ağustos ayı büyükbaş hayvan düşük zararları ödenmeye başlandı

Genel Tarım Sigortası Fonu ağustos ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararlarını ödemeye başladı.

Fon’dan yapılan duyuruda, 2022 Ağustos büyükbaş düşük tazminatı olarak 118 üreticiye, 401 bin 940 TL ödeneceği belirtildi.

Duyuruda, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği belirtildi.

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25/10/2022 11:12