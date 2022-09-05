Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde temmuza göre yüzde 3,31, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 118,18 artış oldu

İstatistik Kurumu’nun yayımladığı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre ağustos ayında enflasyon, temmuza göre yüzde 3,31 arttı; yıllık enflasyon ise yüzde 118.18'e yükseldi.

Endeks, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 70,38 ve Ağustos 2022'ye göre de yüzde 118,18 arttı.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 20,66 ile eğlence ve kültür ana grubunda gerçekleşti.

Çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 6,83; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 5,88; sağlık ana grubunda yüzde 4.83; gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 3,79; alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 2,85; lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 1,77; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 1,28; eğitim ana grubunda yüzde 1,28; haberleşme ana grubunda yüzde 1,14 artış oldu.

Açıklanan endekse göre ulaştırma ana grubunda yüzde 4,30 ve giyim ve ayakkabı ana grubunda ise yüzde 4,09 düşüş kaydedildi.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 100’lük artışla gazete, yüzde 90.93’lük artışla kabak ve yüzde 66,67 artışla piyango bileti olurken, en yüksek fiyat düşüş yüzde 40,07 ile üzüm, yüzde 19,64 ile nektarin ve yüzde 17,58 ile erikte görüldü.

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05/09/2022 14:19