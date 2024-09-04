Ağustos ayında en yüksek fiyat artışı restoran ve otellerde

Ağustos ayı enflasyonu 3,28 olarak açıklandı. KKTC İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir'in yaptığı açıklamaya göre enflasyonda bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,75 artış kaydedildi.

-En büyük artış restoran ve otellerde

Ağustos ayında ana harcama grupları itibariyle en yüksek fiyat artışı yüzde 5,25 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşirken, bunu yüzde 5,16 ile eğlence ve kültür ve yüzde 4,39 ile eğitim grupları izledi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 4,02, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda yüzde 2,77 artış kaydedildi. Öte yandan, giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 2.77 oranında bir düşüş yaşandı.

-Patlıcanın fiyatı yüzde 137 arttı, fasulye yüzde 31 ucuzladı

Endekste yer alan 440 maddenin ortalama fiyatlarında değişim gözlemlenirken, 359 maddede artış, 81 madde de ise düşüş yaşandı. En yüksek fiyat artışı yüzde 137,31 ile patlıcanda, yüzde 131,22 ile kabakta ve yüzde 82,20 ile domateste görülürken, en yüksek fiyat düşüşü yüzde 31,45 ile taze fasulyede, yüzde 27,81 ile karpuzda ve yüzde 26,75 ile marulda gerçekleşti.