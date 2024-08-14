Ağustos ayında yapılan deniz suyu analiz sonuçlarını açıklandı

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14/08/2024

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Ağustos ayında yapılan deniz suyu analiz sonuçlarını açıklandı

Sağlık Bakanlığı Ağustos ayında yapılan deniz suyu analiz sonuçlarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Girne bölgesinde bir plajda kirlilik görülmüş olup analizi yapılan diğer plajlarımız temiz olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklama şöyle:

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi” konularında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Devlet Laboratuvarında deniz suyu analizleri yapılmaktadır.

Ağustos ayında yapılan deniz suyu analiz sonuçlarına göre Girne bölgesinde bir plajda kirlilik görülmüş olup analizi yapılan diğer plajlarımız temizdir.

Diğer bölge plajlarımızın analiz  sonuçları çıktıkca resmi sayfamızdan paylaşılacaktır.

14/08/2024 18:59
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TAGS: Ağustos ayında yapılan deniz suyu analiz sonuçlarını açıklandı
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