Ağustos’ta 38 yılın en sıcak ayını yaşadık!

The National Herald’da yer alan bilgilere göre Kıbrıs’ta Ağustos ayı 1983’ten beri kayıtlara geçen en sıcak ay oldu.

Kıbrıs’ta 1981-2010 yılları arasında Ağustos ayı özelinde ortalama hava sıcaklığı 37 derece olduğuna dikkat çekilirken bu yıl termometreler 44.3 dereceyi gösterdi.

44.3 derece 1983'ten bu yana Ağustos ayında kaydedilen en yüksek üçüncü sıcaklık oldu.

Öte yandan Temmuz ayında ise en yüksek sıcaklık 39.8 dereceye yükselirken bu oran 2020'de 39.7 dereceydi.

Bu habere tepkiniz:



05/09/2021 12:13