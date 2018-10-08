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Ağustos’ta Patates Ekilen Arazilerin Beyanlarının Yapılması İçin Son Gün

Sonbahar patatesi için Ağustos’ta ekimi yapılan arazilerin beyanı için tanınan sürenin yarın dolacağı duyuruldu.

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08/10/2018

Ağustos’ta Patates Ekilen Arazilerin Beyanlarının Yapılması İçin Son Gün

Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından yapılan açıklamada, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos’ta patates ekimi yapılan arazilerin beyan süresinin yarın sona ereceği kaydedildi.

Başvuru formunun Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairesi’nden temin edilebileceği,   Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından teslim alınan formlar karşılığında teslim alındı fişi verileceği belirtildi.

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TAGS: Patates, arazi, ekin, haber, kıbrıs
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