AHDR, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve heyetini Dayanışma Evi’nde ağırladı

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) Kıbrıs‘ta temaslarda bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ve heyetini Dayanışma Evi’nde ağırladı.

AHDR ile Dayanışma Evi yaptıkları ortak açıklamada, dün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşliğindeki seçkin heyeti ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in ‘Imagine’ projesine desteğini ifade ettiği ve barış eğitiminin değerini vurguladığı bu ziyaretin, Almanya’nın Kıbrıs’ta barışın inşasına olan bağlılığını bir kez daha teyit ettiğine vurgu yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

“2017’de Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı‘nın desteğiyle başlatılan ‘Imagine‘ projesi, Kıbrıs’taki toplumların birbirlerine yakınlaşmasında önemli bir rol oynamıştır.

Proje’nin şimdiki Kıbrıs Türk liderliği tarafından Ekim 2022’de tek taraflı olarak askıya alınmasının da dahil olduğu birçok zorluğa rağmen, proje okul saatleri dışında her iki toplumdan eğitimciler ve öğrenciler arasında diyalog ve iş birliğini sağlamaya devam etmektedir.

AHDR Eş Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve Direktörü, Cumhurbaşkanı Steinmeier ve heyetine ziyaret sırasında projenin etkisi ve geniş erişimi hakkında genel bir değerlendirme sundular.

Bu ziyaret, tüm paydaşların projeyi başlangıçta planlandığı gibi yürütülmesine yönelik ortak arzusunu vurgulamakta ve Kıbrıslı toplumlar arasında birlik ve diyalog hedeflerine ulaşma konusundaki umudunu yenilemektedir.

AHDR, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın süregelen desteğini takdir ve minnetle karşılamakta ve Kıbrıs’ta eğitim yoluyla barışın geliştirilmesinde ‘Imagine’ projesinin hassas ve önemli rolünü ilerletmeye ilişkin kararlılığını vurgulamaktadır.

Dernek, ayrıca sürekli çaba ve iş birliği ile ‘Imagine’ projesinin, barış eğitiminde, ayrımcılığın yok edilmesinde ve birlik oluşmasındaki dayanışmanın teşvik edilmesinde anahtar bir rol oynamaya devam edeceğine olan umut ve kararlılığını ifade etmektedir.