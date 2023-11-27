AHDR barış eğitimi üzerinde atölyeler düzenleyecek

İki toplumlu Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), barışçıl eğitim ve ırkçı karşıtı eğitim becerilerini geliştirmek amacıyla öğretmenlere yönelik atölyeler düzenleyeceğini açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen program perşembe günü ve 15 Aralık'ta Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde yapılacak. Temel barış eğitimi prensiplerinin anlatılacağı atölyelerde öğretmenlerin barışçıl ve ırkçılık karşıtı eğitim verme becerilerini geliştirmek hedefleniyor.

İkinci aşama atölyeler ise ara bölgede, Ocak 2024’te yapılmasının planladığı, bu atölyelerin iki toplumlu olacağı kaydedildi. İki toplumlu atölyelere ilk atölyelere katılanların katılabileceği belirtildi. Tartışmalı konuların anlatma yöntemlerinin ele alınacağı bu atölyeler Lefkoşa'da ara bölgedeki Dayanışma Evi'nde yer alacak

Şubat-Mayıs 2024 arasında ise Dayanışma Evi'nde Barış için Öğretmen Akademisi düzenleneceği, önceki atölye çalışmalarına katılanlara yönelik olacak olan eğitim etkinliğinde, barış eğitimi konusunda ileri düzeyde beceri ve yöntemler kazandırmanın amaçlandığı belirtildi.

Dernek 7 Aralık 2023’te da okul müdürleri ve müdür muavinlerine yönelik "Barış Haritalaması: Okullarda Barış Eğitimi için Alanlar Yaratmak" başlıklı bir konferansı düzenleyecek.

Daha fazla bilgi www.ahdr.info adresinden temim edilebilecek.